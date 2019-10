200 jeugdleiders in de watten gelegd op de 14de ‘Dag van Jeugdleiding’ Dirk Selis

06 oktober 2019

14u45 2 Sint-Truiden Met een gezellig diner en aansluitende fuif bedankte de stad afgelopen vrijdag 4 alle leidingploegen, vrijwilligers van jeugdverenigingen en andere jongeren die zich belangeloos voor het jeugdwerk inzetten. Deze Dag van de Jeugdleiding was dit jaar aan zijn 14de editie toe.

Lidmaatschap van een jeugdvereniging maakt je sociaal vaardiger, prikkelt je creativiteit en brengt verantwoordelijkheidszin bij. Dat zijn allemaal belangrijke troeven, die natuurlijk niet zomaar uit de lucht komen gevallen. Het is bovenal de jeugdleiding die hierin een belangrijke hand heeft. “We maken er een jaarlijkse traditie van om onze jongeren te bedanken voor hun inzet”, vertelt vertelt schepen van Jeugd Hilde Vautmans. “ Zij dragen belangeloos de verantwoordelijkheid over meer dan 1.800 kinderen, en dat dikwijls tussen hun drukke job of zware studies door. Desondanks maken ze elke week ruimte vrij om andere kinderen en jongeren de jeugd te geven waar zij zelf zo nostalgisch aan terugdenken. Dat verdient een pluim. We nodigden de 320 leiders en leidsters van onze 23 Truiense jeugdverenigingen daarom uit voor een dinertje op de 14de Dag van de Jeugdleiding. De 200 aanwezigen genoten er zichtbaar van om elkaar in een ontspannen sfeer te ontmoeten en van gedachten te wisselen over hun engagement in het jeugdwerk. Als afsluiter trakteerden we hen ten slotte op een knallende fuif rond het thema ‘It’s going to be wild’. Dat hadden ze wel verdiend.”