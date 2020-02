19 nieuwe handelszaken in het centrum van Sint-Truiden Dirk Selis

11 februari 2020

16u35 0 Sint-Truiden Het afgelopen jaar openden 19 nieuwe handelszaken hun deuren in Sint-Truiden. De ondernemers werden in de bloemetjes gezet tijdens de nieuwjaarsborrel van middenstandsvereniging Shop & The City.

Mandagavond verzamelden een 120-tal handelaars en leden van het stadsbestuur zich voor de nieuwjaarsreceptie van middenstandsvereniging Shop & The City. Er werd geklonken op het nieuwe jaar, daarnaast werden ook de nieuwe handelaars in de bloemetjes gezet. “We mogen met fierheid zeggen dat maar liefst 19 ondernemers het afgelopen jaar een nieuwe zaak hebben opgestart in ons stadscentrum. Het is zeer positief dat we nieuwe handelaars blijven aantrekken die een nieuwe zaak starten, verhuizen of zelfs vernieuwen; een teken dat we het nog steeds goed doen als winkelstad”, aldus Jos Pierard, Schepen van Middenstand.

Beautybar

“De nieuwjaarsborrel was voor deze ondernemers het uitgelezen moment om kennis te maken met de andere handelaars in Sint-Truiden en te netwerken. Onder de nieuwe ondernemers zitten onder andere een koffiezaak, een beautybar, enkele nieuwe eetadresjes en kledingwinkels. Een mooie aanvulling op ons winkelaanbod in de stad. Met Shop & The City staan we ervoor om deze handelaars te ondersteunen”, aldus Marijn Ghys, Manager van Shop & The City.