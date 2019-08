188 banen op de tocht bij Punch Powertrain in Sint-Truiden: vakbonden leggen productie stil Dirk Selis kg

30 augustus 2019

10u11

Bron: Eigen berichtgeving, VTM NIEUWS 8 Sint-Truiden Punch Powertrain - een producent van versnellingsbakken in Sint-Truiden - schrapt 188 banen. Dat werd bekend na een bijzondere bijeenkomst van de ondernemingsraad vanochtend. Volgens VTM NIEUWS zouden 172 arbeiders en 16 bedienden binnenkort op straat staan. Dit wordt nu bevestigd door Raf Dal Cero, secretaris van ABVV Metaal. “We hebben de productie vandaag stilgelegd en de werknemers zijn naar huis gegaan op kosten van de werkgever. Woensdag houden we een eerste consultatieronde met het management in kader van de wet Renault.”

Er was bij de producent van versnellingsbakken al grote ongerustheid ontstaan naar aanleiding van de moeilijkheden die al enkele maanden aanhouden. Vertegenwoordigers van de vakbonden bij Punch Powertrain werden vanmorgen om 8.30 uur verwacht op een bijzondere bijeenkomst van de ondernemingsraad.

Chinese automarkt in vrije val

Punch Powertrain kampte met een sterkte terugval van de Chinese automarkt, de grootste ter wereld. Het bedrijf in Sint-Truiden telt 1.100 werknemers. Van de 500 arbeiders zitten er nu al 300 in allerlei systemen van economische werkloosheid. Daarenboven schrapte Punch Powertrain in oktober van vorig jaar — zeer tegen hun zin — een megadeal met Iran, onder druk van de Amerikaanse regering. Hierdoor sputterde de motor in Sint-Truiden nog meer.

Vorige vrijdag legden de arbeiders de productie zelfs stil toen een alarmerend artikel in de krant De Standaard aankondigde dat het bedrijf een onbekend aantal banen zou schrappen nadat de Chinese hoofdaandeelhouder Yinyi bescherming tegen schuldeisers had aangevraagd. “Een verhaal dat door het management niet meteen ontkend werd”, zei Raf Dal Cero, secretaris van ABVV Metaal, na een overleg tussen de vakbonden en het management daar afgelopen vrijdag over.

Nieuw drama?

De problemen van Punch leiden niet alleen tot onrust bij de banken, maar ook bij de Franse autobouwer PSA. Die rekent op het Limburgse bedrijf om vanaf 2022 transmissiesystemen te bouwen voor zijn automaten voor hybride voertuigen. PSA is de grootste klant van Punch. Blijft het Franse bedrijf Punch trouw? Indien niet, dreigt na het drama van Ford Genk in 2014 een nieuwe klap voor de Limburgse autosector.

“Tja, de intentie om 172 arbeiders en 16 bedienden op straat te zetten, kan je bezwaarlijk goed nieuws noemen. We hebben de productie vandaag stilgelegd en de werknemers zijn naar huis gegaan op kosten van de werkgever. Woensdag houden we een eerste consultatieronde met het management in kader van de wet Renault. Dan gaan we kijken hoe het management, die ontslagronde ziet. Voorlopig voeren we dus geen acties, maar ik denk wel dat we een hete herfst tegemoet gaan, ja”, zegt Raf Del Cero. HR-manager Yves Frenay van Punch Powertrain wil eerst zijn personeel inlichten en geeft later op de dag een verklaring.