18 maanden cel, waarvan 12 maanden met uitstel, voor overvaller (21) die zich meteen excuseerde Birger Vandael

02 september 2020

13u34 0 Sint-Truiden Een 21-jarige overvaller uit Sint-Truiden is veroordeeld tot een celstraf van achttien maanden, waarvan twaalf maanden met uitstel, voor de feiten op 14 april dit jaar bij de Spar in Velm. In volle lockdown ging hij er aan de haal met 1.170 euro. Een 21-jarige overvaller uit Sint-Truiden is veroordeeld tot een celstraf van achttien maanden, waarvan twaalf maanden met uitstel, voor de feiten op 14 april dit jaar bij de Spar in Velm. In volle lockdown ging hij er aan de haal met 1.170 euro. De man excuseerde zich meteen na de overval en werd later met dank aan het VTM-opsporingsprogramma Faroek ingerekend. Zijn Hasseltse kompaan (20) krijgt 20 maanden cel, waarvan 14 met uitstel.

De feiten vonden plaats op een dinsdag toen het al bijna 18 uur was. Op de beelden van Faroek is te zien hoe een vreemde verschijning in een grijs trainingspak de winkel kwam binnenwandelen. Enkele tellen later kreeg zaakvoerder Tim Schreurs (25) een mes tegen zijn ribben geduwd. Daarover vertelde hij later ook bij Faroek: “Het was een raar figuur met een sjaal als mondmasker. Eerst dacht ik nog, toen hij een gele zak bruut op mijn toonbank smeet: ‘Wat een onbeleefderik, zo voorkruipen’. Want er stonden nog twee klanten voor hem. Maar een paar tellen later stond hij met een mes langs mij en eiste hij de inhoud van mijn kassa.”

“Excusez-moi et merci”

Tim gaf de overvaller de inhoud van zijn dagkassa mee. “Bij het buitengaan, hoorde ik hem wel nog zeggen: ‘Excusez-moi et merci’. Hij verontschuldigde zich zowaar. Wie verwacht dat nu? Maar ik ben blij dat ik er zo goed vanaf ben gekomen.” Beide beklaagden moeten aan hem een schadevergoeding van 2.935 euro betalen. De onderneming krijgt een schadevergoeding van 1.772,36 euro. Voor de twee samen dient een rechtsplegingsvergoeding van 1.080 euro te worden betaald.

De zoektocht naar de twee daders liep niet gemakkelijk. Een klant zette nog wel de achtervolging in, maar kon het duo niet meer vatten. Ook met een helikopter van de federale politie werd er naar de daders gespeurd, zonder resultaat. Uiteindelijk konden ze toch worden gevonden, met dank aan Faroek.

In de rechtbank gaf de jonge twintiger uit Sint-Truiden de feiten toe. “Ik wilde mijn vriend helpen bij drugsschulden... Het was zwaar om te vernemen dat de zaakvoerder van de winkel lijdt onder de feiten. Nu is het tijd om mijn leven te beteren.” Zijn moeder schreef een brief van drie pagina’s lang aan de rechter waarin ze haar bezorgdheid om haar zoon uitte.

Ondergedoken in Brussel

De Hasselaar leefde ook na de aanhouding van zijn kompaan ondergedoken op het appartement van een oom in Brussel. Hij probeerde zelfs te vluchten via het balkon toen de politie hem wilde inrekenen. Uiteindelijk toonde de jongeman wel schuldinzicht. Zijn criminele ingesteldheid kost hem wel een langere celstraf. Momenteel zitten de twee jongeren allebei vast in de gevangenis. Ze dienen ook allebei een boete van 800 euro te betalen en mogen geen contact meer met elkaar hebben.