18 maanden cel voor masturberende dief Birger Vandael

03 maart 2020

11u48 0

Een 42-jarige Truienaar is veroordeeld tot achttien maanden cel voor openbare zedenschennis en negen diefstallen. Hij werd in november 2019 door een schoonmaakster betrapt op het masturberen aan voetbalstadion Stayen. Eerder had hij daar ook een trui gestolen. De man stond verder nog terecht voor het stelen van chocolade, fietsen, een hogedrukreiniger en een portefeuille. De Truienaar krijgt uitstel voor het deel dat de hechtenis overschrijdt en zal zich moeten laten behandelen voor zijn drugsprobleem. Zijn 35-jarige kompaan kreeg voor drie diefstallen een werkstraf van tachtig uren.