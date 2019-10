150 nieuwe inwoners maken kennis met Truiense cultuur op onthaalfeest Dirk Selis

12 oktober 2019

18u19 0 Sint-Truiden Afgelopen zaterdag verwelkomde het stadsbestuur de nieuwe Truienaren in het oud stadhuis op de Grote Markt. Zowat 150 kersverse inwoners maakten er kennis met elkaar en met de plaatselijke cultuur.

Zo’n 150 nieuwe Truienaren kwamen op zaterdag 12 oktober afgezakt naar het stadhuis op de Grote Markt. Daar vond naar vaste gewoonte het onthaalfeest plaats waarvoor al wie het afgelopen jaar in Sint-Truiden kwam wonen een uitnodiging kreeg. Tijdens het onthaalmoment leerden de kersverse inwoners de leden van het stadsbestuur persoonlijk kennen. Ze wisselden er met elkaar van gedachten over hun eerste ervaringen in de hoofdstad van Haspengouw en kregen ook een stoomcursus in het typisch Truiense dialect. Met z’n allen zongen ze op de tonen van het Truiense volkslied, waarna ze getrakteerd werden op een heerlijk stuk taart. Nadien konden de aanwezigen nog mee op een rondleiding door de zalen op de monumentale bovenverdieping van het oud stadhuis. “Er kwamen dit jaar zo’n 800 nieuwe inwoners in onze stad wonen. Om hen te bedanken voor hun keuze voor Sint-Truiden, deden we hen ook een geschenktas cadeau, met daarin het beste wat de stad te bieden heeft. Daarbovenop schonk de Keizerlijke Commanderie van de Edele Haspengouwse Fruyteniers hen nog een mand boordevol vers geoogst fruit. We vinden het dan ook belangrijk dat we onze nieuwe inwoners meteen laten kennis maken met producten van onze eigen bodem. We hopen dat zij op die manier ook een beetje ambassadeur van onze stad en regio worden”, zegt schepen van Bevolking en Toerisme Hilde Vautmans.