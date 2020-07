15 wagens bekrast op twee dagen tijd in Breendonkstraat Dirk Selis

14 juli 2020

16u44 1 Sint-Truiden Al voor de tweede dag op rij zijn geparkeerde wagens in de Truiense Breendonkstraat met lange en diepe krassen beschadigd. Van de dader of daders is er voorlopig nog geen spoor.

De wagens werden steeds op klaarlichte dag bekrast. “En niemand die iets gehoord of gezien heeft”, klinkt het bij Erwin Vaes die werkt in de Breendonkstraat. “Gisteren (maandag, red.) werden er zeven beschadigd, waaronder de mijne, en vandaag (dinsdag, red.) nog eens acht.” De politie heeft een onderzoek ingesteld. “Ik hoop maar dat het iets gaat opleveren en dat er camera’s in de straat komen. We vragen dat al zo lang.”

Extra surveillance

Bij de politiezone Sint-Truiden-Nieuwerkerken-Gingelom zijn er al negen klachten binnengekomen. “Het is inderdaad frappant dat dit gebeurt op klaarlichte dag", zegt politiewoordvoerder Evi Lennertz. “We gaan dan ook een extra surveillance in het centrum laten doorgaan en we roepen iedereen op die iets verdachts gezien heeft om het bij ons te komen melden.”