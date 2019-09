15 parkeerplaatsen in Sint-Truiden ingepalmd op ‘Park(ing) Day’ Dirk Selis

20 september 2019

17u32 0 Sint-Truiden Na het gigantische succes van de eerste editie nam Sint-Truiden op vrijdag 20 september opnieuw deel aan ‘Park(ing) Day’. Inwoners vormden die dag publieke parkeerplaatsen in de binnenstad om tot gezellige plekjes. Tussen 9u en 17u viel er op en rond de Grote Markt een heleboel te beleven.

Op ‘Park(ing) Day’ bouwen ontwerpers, kunstenaars en andere mensen met lumineuze ideeën voor één dag parkeerplaatsen om tot kleine publieke parken. Het project startte in San Francisco en is inmiddels uitgegroeid tot een beweging in honderden steden, verspreid over ruim 30 landen.

Levenskwaliteit

Ook in Sint-Truiden kregen creatievelingen op vrijdag 20 september opnieuw de kans om een betalende parkeerplaats op een originele manier in te richten. Op zo’n 15 verschillende parkeerplaatsen aan de Stapelstraat, Luikerstraat en andere locaties in het centrum doken er tal van bruisende activiteiten op. “Als stadsbestuur vinden we het fantastisch dat al deze verfrissende initiatieven letterlijk een plaats hebben gevonden in Sint-Truiden. Dat er zoveel inschrijvingen zijn, maakt duidelijk dat ook de achterliggende ideeën van ‘Park(ing) Day’ leven onder onze burgers. De Truienaar is begaan met de levenskwaliteit in de stad en wil hier een bijdrage aan leveren”, aldus burgemeester Veerle Heeren.

Kritiek

“Zo trakteerde een kinderkoor bezoekers onder meer op een streepje muziek, gaf ons cultuurcentrum een voorsmaakje van enkele van hun voorstellingen, zette de milieuraad een actie op rond windmolens en liep er een tentoonstelling van verschillende leerlingen over het milieu. Ook als schepencollege gaven we trouwens het goede voorbeeld en organiseerden we zelf een vergadering op de parking van het stadskantoor”, vertelt schepen van Leefmilieu Ingrid Kempeneers. Al kwam daar vanuit het personeel ook wat kritiek op: “Ze hebben snel hun 3 Porsches elders geparkeerd en voor de foto snel een fiets op die parkeerplaats gezet. Voor personeelsleden die elke dag door weer en wind met de fiets naar het werk komen, wringt dat”, aldus een personeelslid die liever niet met naam in de krant wilde.