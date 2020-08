147 dagen nadat Michel (60) in ziekenhuis belandde met corona mag hij vrijdag eindelijk naar huis ENL

10 augustus 2020

15u07 0 Sint-Truiden Na precies 147 dagen in verschillende ziekenhuizen te liggen, keert Truienaar Michel Reniers (60) vrijdag huiswaarts. Dat laat zijn familie weten op Facebook. Michel belandde op 20 maart in het Sint-Trudo Ziekenhuis vanwege corona, kort nadat zijn moeder overleed.

“Eindelijk”, schrijft Gerda Reniers op Facebook. “Op vrijdag 14 augustus verwelkomen we onze broer Michel Reniers weer thuis. Het is dan al de 147ste dag dat het lelijke virus hem in zijn macht heeft. Maar Michel was sterk en vocht terug. Wij, de familie, zijn superblij en gelukkig met dit nieuws na vele bange maanden.”

Michel was er dan ook erg slecht aan toe. Eén dag na zijn opname werd hij in een kunstmatige coma gelegd, omdat hij moeite had met ademen. Bij het loskoppelen van het beademingstoestel raakte dan ook nog eens zijn keel beschadigd, waardoor hij enkel nog kan fluisteren. Drie ziekenhuizen, een revalidatie later en 18 kilogram lichter mag Michel dus eindelijk weer naar huis.

