13de Truiense Prinsen Pronknacht keert terug naar de traditionele Prinsenzittingen van de jaren 80 Dirk Selis

17 januari 2020

10u48 0 Sint-Truiden Nog 37 keer slapen tot de 75ste Verloren Maandagstoet. Maar eerst de Prinsen Pronknacht, zaterdag in de sporthal van het Koninklijk Atheneum in de Jodenstraat. “De nagelnieuwe feestzaal op de Gazometersite bleek vorig jaar té klein voor de carnavalsgekte”, zegt Jo Sneyers, Opper van de Raad van Elf.

“Vorig jaar hadden we al sterke optredens van lokale verenigingen in de nieuwe stadsfeestzaal in de Gazo, maar dan op de carnavalsmatinee op zondagnamiddag. Dit kon alleen maar vervolgd worden. Dus in ons 50-jarige jubileum vonden we het tijd om terug te keren naar de roots van de aloude traditionele Prinsenzittingen van de jaren 80. Vier verenigingen brengen een sketch of een liedje en daar zijn we alvast zeer verheugd over. En tot op de dag van vandaag blijft dit vrij uniek in onze provincie. We zijn er zeker van dat ook de lokale optredens in de smaak zullen vallen bij de feestvierders die vanuit heel Vlaanderen en zelfs uit Nederland naar onze stad komen.”

Keulense toestanden

En de gastheer van de avond? Die blijft vrij rustig. Stadsprins Gert den Eerste volgt natuurlijk de werking van zijn Raad van Elf van kortbij op. “Het waren drukke voorbereidingen, maar de Orde van de Commeduur is duidelijk er klaar voor.”, zegt Stadsprins Gert. “Dinsdag nog een laatste vergadering gehad en gisteren (woensdag) hebben we nog een interview gegeven voor Radio Benelux om reclame te maken voor de Prinsen Pronknacht die eigenlijk al uitverkocht was. Dit zijn toestanden zoals in Keulen waar carnavalszittingen ook al ruime tijd op voorhand uitverkocht zijn. Maar dat doet ons deugd. Want mijn dochter Stadsjeugdprinses Amelie en ikzelf zullen er alles aan doen om er voor de meer dan 1000 aanwezigen een onvergetelijke avond van te maken.” Stadsprinsen Amelie en Gert werden op 11 november voorgedragen als stadsprinsen 2020 uit de Orde van de Sacré Coeur dat zijn 11de jubileumjaar viert. Ook zij staan op de bühne van de Prinsen Pronknacht.

Phil Kevin

“De eigen Truiense verenigingen die zullen deelnemen zijn carnavalsvereniging ‘Geweldig’ met een komische sketch, de ‘Vrouwlie van de Raad van Elf’ met een carnavalsliedje en carnavalsvereniging ‘Orde van de Sacré Coeur’ met hun onlangs uitgebrachte covernummer ‘Zeg ‘es Truineer’, gaat Sneyers verder. “De Oppenheimers Blaaskapel uit Velm met hofzanger Joske Bronckart staan in voor de muzikale begeleiding maar brengen ook de beste Sint-Truidense carnavalsliedjes van de voorbije 50 jaar. Verder op het programma staat de eigen Sint-Truidense Phil Kevin die dé ambiancemaker blijkt op menig Vlaamse podia. Uit Nederland komen Marleen Rutten, Big Benny, Frans Theunisz en het Feestteam. De nacht wordt verder ingezet met coverband Fons en die van Ons uit het noorden van onze provincie.”