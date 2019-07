120 opvallende signalisatieborden voor veiligheid van spelende kinderen Dirk Selis

04 juli 2019

12u05 0 Sint-Truiden In Sint-Truiden staan er sinds kort her en der opvallende signalisatieborden. Daarmee wil de stad chauffeurs aanmanen tot voorzichtigheid voor kinderen die dezer dagen buiten vertoeven.

Deze grote vakantie hoeven kinderen zich in Sint-Truiden niet te vervelen. Verspreid over de stad zijn er verschillende activiteiten en opvanginitiatieven waardoor ze een fantastische zomer kunnen beleven. En als dat niet genoeg is, kunnen kinderen gewoon doen wat ze nog het fijnst van al vinden: gezellig buiten spelen, samen met vrienden en vriendinnen uit de buurt.

De stad Sint-Truiden helpt een handje om ervoor te zorgen dat dat in een veiligere omgeving kan gebeuren. “In buurten waar veel kinderen wonen, plaatsen we sensibiliseringsborden. Die hebben een uniek ontwerp van de hand van de kinderraadsleden en vormen een extra blikvanger – buiten de reguliere signalisatie – om automobilisten op hun verantwoordelijkheden te wijzen. Verspreid over het grondgebied staan er intussen al 120 exemplaren”, zegt schepen van Jeugd Hilde Vautmans. “De veiligheid van de kinderen is voor ons dan ook een belangrijke bekommernis. De ludieke borden proberen de risico’s te verminderen, maar alle gevaren uitsluiten is natuurlijk onmogelijk. We vragen ouders en kinderen daarom altijd te blijven uitkijken”, besluit burgemeester Veerle Heeren.