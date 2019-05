120.000 bijen zoemen boven cultuurcentrum Sint-Truiden Dirk Selis

24 mei 2019

11u23 0 Sint-Truiden Sint-Truiden lanceert weldra haar eigen honing, afkomstig van twee bijenkasten op de top van het cultuurcentrum. Het project maakt onderdeel uit van de acties die de bijvriendelijke gemeente neemt om de bijenpopulatie in de stad opnieuw tot een gezond niveau te laten aangroeien.

Vanop de begane grond is het niet meteen zichtbaar, maar op het dak van cultuurcentrum De Bogaard staan sinds kort twee bijenkasten. Daarin huizen 120.000 bijen, die momenteel druk in de weer zijn om mooie raten boordevol overheerlijke honing te produceren. Deze honing wordt verwacht over een tweetal weken, ten minste als het kwik in de thermometer verder blijft klimmen. Om de ‘artistieke’ honing te proeven, moet je dan in Humphrey zijn. Het café binnen het cultuurcentrum zal het product verwerken in zijn gerechten en drankjes.

Bijvriendelijke gemeente

“Binnenkort zullen wij het goedje ook als relatiegeschenk aanbieden. Het initiatief kadert binnen het charter bijvriendelijke gemeente, dat het stadsbestuur heeft ondertekend binnen het Europees Burgemeesterconvenant. Hiermee leggen we onszelf een aantal doelstellingen op om de bijensterfte tegen te gaan. Dat doen we door bloemenweides aan te leggen, bloembollen te planten en andere plaatsen te creëren waar deze insecten graag vertoeven, zoals bijvoorbeeld de kasten op het dak van ons cultuurcentrum. Dat dit ook lekkere honing oplevert, is mooi meegenomen. Voor de verpakking van de honing kunnen we dan weer rekenen op het creatieve talent van de leerlingen van de Academie Haspengouw Beeld. Zij hebben een passend etiket ontworpen om op de potjes geslingerde honing te kleven ”, vertelt schepen van Natuur Ingrid Kempeneers.

Toekomstige generaties

Wie in de buurt van het cultuurcentrum komt, hoeft overigens nergens voor te vrezen. Bijen vliegen van bloem naar bloem, om zich naderhand weer veilig te nestelen in de omgeving van hun kast. In tegenstelling tot wespen, zijn ze met andere woorden niet geïnteresseerd in mensen en wat ze eten.