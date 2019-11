114.000 euro erfgoedpremies voor Speelhofdomein Dirk Selis

27 november 2019

17u11 0 Sint-Truiden Het stadsbestuur van Sint-Truiden haalt een substantieel bedrag aan erfgoedpremies binnen voor onderzoek naar en het behoud van enkele waardevolle monumentenpanden op het Speelhof.

Het Speelhof heeft een grote historische waarde voor Sint-Truiden. Om de erfgoedsite niet verloren te laten gaan, wil het stadsbestuur de monumenten in de zone een nieuwe invulling geven. De plannen hiervoor moeten nog concrete vorm krijgen, maar de stad rijft nu wel al een stevig premiebedrag binnen om enkele onderzoeks- en instandhoudingswerken te laten uitvoeren. “We ontvangen ruim 114.000 euro van het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed. Hiermee zullen we het herenhuis, de conciërgewoning, de tienenschuur, de stallingen en het poortgebouw van het Speelhofdomein aanpakken”, zegt schepen van onroerend erfgoed Jelle Engelbosch. “De herwaardering van het Speelhof komt zo in een volgende fase terecht. We zijn blij dat we na het vele studiewerk van de voorbije jaren, met onder meer een beheersplan voor de site, op korte termijn dit belangrijk stukje stadserfgoed gaan kunnen renoveren. Sint-Truiden is een monumenten- en erfgoedstad bij uitstek”, aldus nog burgemeester Veerle Heeren.