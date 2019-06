103 ondernemers studeren af aan OndernemersUniversiteit Dirk Selis

16 juni 2019

17u41 0 Sint-Truiden Dit academiejaar studeren 103 eigenaars-ondernemers af aan de OndernemersUniversiteit. Dat aantal is een record voor de samenwerking tussen Voka – KvK Limburg en UHasselt (SEE), die dit jaar voor de achtste keer plaatsvond. In vergelijking met vorig jaar steeg het deelnemersaantal met 34%, toen namen er 76 personen deel. “OndernemersUniversiteit wil de persoonlijke inzichten van eigenaars-ondernemers verruimen en terugkoppelen naar de bedrijfspraktijk”, zegt Bart Balis, voorzitter van het Family Business Center bij Voka – KvK Limburg.

Op Droneport in Sint-Truiden zagen ze voor één keer geen drones, maar afstudeerhoedjes in de lucht vliegen. De 103 eigenaars-ondernemers studeerden er af in één van de zeven clusters: financiën, leiderschap, strategie, innovatie, sales, digitalisering en futureproof retail. Zij ontvingen uit handen van Piet Pauwels, decaan bedrijfseconomische wetenschappen van UHasselt, een certificaat. In oktober zal overigens de nieuwe editie van de OndernemersUniversiteit van start gaan. De OndernemersUniversiteit is een samenwerking tussen Voka – KvK Limburg en UHasselt School of Expert Education (SEE) met als doel de persoonlijke inzichten van de eigenaar-ondernemer te verruimen binnen een besloten groep. Dat gebeurt door inspiratiesessies, panelgesprekken, getuigenissen van ervaren ondernemers of case studies. “De combinatie van gedreven clustervoorzitters met ervaren professoren maakt van de OndernemersUniversiteit een unieke combinatie om eigenaars-ondernemers niet alleen in, maar ook aan hun zaak te laten werken”, zegt Piet Pauwels, decaan bedrijfseconomische wetenschappen van UHasselt.

Zomerhappening

De uitreiking van de certificaten vond plaats op Droneport tijdens de Zomerhappening van C.E.O.-Limburg, het netwerk van eigenaars-ondernemers van Voka – KvK Limburg. Dat telt vandaag meer dan 140 leden en verenigt eigenaars-ondernemers die zowel de leiding hebben als het kapitaal bezitten in hun onderneming. “De Zomerhappening was de afsluiter van vijf topactiviteiten waar netwerken en ondernemerscontacten centraal staan. Steeds met als doel duurzame contacten met collega’s uit te bouwen”, besluit Bart Balis, voorzitter van het Family Business Center bij Voka – KvK Limburg.