1 op 3 Limburgse bedrijven die naar China exporteert, vreest technische werkloosheid door coronavirus Dirk Selis

28 februari 2020

18u05 0 Sint-Truiden Eén op drie Limburgse bedrijven die naar China exporteert, vreest voor technische werkloosheid door de uitbraak van het coronavirus. Dat zegt een recente enquête van Voka – Kamer van Koophandel Limburg. “Ondernemingen moeten alternatieven overwegen voor de toeleveringsketen. Wij zullen hen ondersteunen door ons internationale netwerk aan te spreken”, zegt Voka-voorzitter Karin Vandevelde

De Limburgse ondernemingen die exporteren of importeren uit China, vrezen zware gevolgen nu het coronavirus steeds grotere proporties aanneemt. Van zij die rechtstreekse export doen naar China, vreest 60% van de respondenten voor een daling van export naar China. Maar liefst 35% van de Limburgse respondenten die export doen naar China vreest zelfs voor technische werkloosheid door omzetverlies.

Link met Italië

Ook langs de importzijde is er bezorgdheid bij de Limburgse respondenten”, gaat Vandevelde verder. “Voor 75% van zij die aankopen in China, zijn Chinese componenten kritiek in de toeleveringsketen. Meer dan de helft vreest dat de productie kan stilvallen omwille van mogelijke toeleveringsproblemen uit China. Niet enkel bedrijven die export of import uit China doen, maken zich grote zorgen. Ongeveer 40% van de respondenten ziet problemen in de link met Italië. “We zien drie grote problemen terugkomen in onze enquête: problemen met de toeleveringsketen, problemen met toekomstige verkopen omwille van geannuleerde beurzen en problemen met de logistiek en de transportprijzen die sterk stijgen.”

Coronapanel

Gisteren duidde Voka – KvK Limburg een aanspreekpuntaan die de ontwikkelingen op de voet volgt en vragen van ondernemingen beantwoordt. “Bovendien werken we aan een expertenpanel dat meer gespecialiseerde antwoorden kan formuleren”, kondigt directeur Johann Leten aan. “In de opvolging hiervan zal er ook een ‘problem solving team’ georganiseerd worden waar bedrijven ervaring kunnen uitwisselen met mekaar en het expertenpanel. Dit organiseerden we eerder al succesvol naar aanleiding van de brexit.”