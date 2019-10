1.500 kinderen en jongeren vieren feest op Dag van de Jeugdbeweging Dirk Selis

18u31 1 Sint-Truiden In gans Vlaanderen en Brussel was het vrijdag de Dag van de Jeugdbeweging. Ook in het stadspark van Sint-Truiden werden 1.500 kinderen en jongeren in de watten gelegd.

De dienst Jeugd van de stad werkte voor de gelegenheid een gezellig voor- en naschools programma uit om het belang van de jongerenverenigingen voor onze samenleving in de kijker te zetten. “Wij zijn trots dat ruim 1.500 kinderen en jongeren lid zijn van één van onze 20 jeugdbewegingen. Hier leren ze waarden zoals vriendschap en respect voor de natuur. Voor het zevende jaar op rij brachten we alle leden daarom samen in het stadspark. Daar verwenden we hen ’s ochtends met een (h)eerlijk fair trade-ontbijt en na schooltijd nog een keer met hotdogs, mocktails en dj-muziek. Het was schitterend om alle gasten te zien genieten”, vertelt schepen van Jeugd Hilde Vautmans.

“Het is fantastisch dat onze Chiro’s, scouts en andere jeugdbewegingen ook in de moderne tijden van vandaag nog altijd zo populair zijn. Daar ontwikkelen kinderen en jongeren zich tot zelfstandige burgers met zin voor verantwoordelijkheid en solidariteit. Het maatschappelijke belang van deze verenigingen zetten wij dan ook heel graag jaarlijks in de verf”, aldus burgemeester Veerle Heeren.