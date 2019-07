1.000 maaltijden per dag: Zorgbedrijf Sint-Truiden kookt voortaan alles zelf Dirk Selis

15 juli 2019

10u15 0 Sint-Truiden De keuken van het Zorgbedrijf Sint-Truiden is in trek. Sinds mei koken ze daar alle maaltijden zelf, inclusief de weekendmaaltijden. Een verstandige beslissing, want sindsdien steeg de afname van weekendmaaltijden met 10 procent. 1.000 maaltijden per dag verlaten elke dag de keuken.

Zorgbedrijf Sint-Truiden biedt bij verschillende diensten eigen maaltijden aan: zo kookt de keuken voor dienstencentrum Cicindriahuis, de warmemaaltijdbezorging aan huis van de thuiszorg, groepsopvang De Rakkertjes en woonzorgcentra Villa Rosa en ’t Meiland. Ook de vaste bezoekers van dienstencentrum Cicindriahuis weten het al langer: je kunt er lekker, gezond en goedkoop eten in leuk gezelschap. “Elke dinsdag en donderdag serveert het Cicindriahuis verse warme maaltijden. En met succes. Tussen de 40 en 50 personen maken gebruik van deze dienst”, zegt centrumleider Birte Maes.

Zo is Luc (72) vaste klant: “Op maandag, woensdag en vrijdag laat ik mijn maaltijden aan huis leveren door de thuiszorg, maar dinsdag en donderdag ben ik vaste klant in het Cicindriahuis. De geserveerde menu’s (thuis en in het Cicindriahuis) zijn dezelfde, maar het is het gezelschap dat mij over de streep trekt om in het Cicindriahuis te gaan eten.”

weekendmaaltijden

“Maar ook 65-plussers van Sint-Truiden die niet in het dienstencentrum geraken kunnen genieten van een verse warme maaltijd, aan huis geleverd”, zegt voorzitter van het Zorgbedrijf Pascy Monette. “Dit kan door de week, maar ook in het weekend. Sinds mei zorgt de keuken van het zorgbedrijf ook voor de weekendmaaltijden. Van de bereiding tot de verpakking, de keuken doet het allemaal. Tel hier nog eens de maaltijden die de kinderen van groepsopvang De Rakkertjes en de bewoners van de woonzorgcentra krijgen, en je komt al gauw aan 1.000 maaltijden per dag in eigen keuken”, besluit Monette.