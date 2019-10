DSS

15 oktober 2019

09u52 0

Tweedehansboekenbeurs van Kiwanis

Kiwanis Sint-Truiden Haspengouw organiseert haar jaarlijkse tweedehandsboekenbeurs, de 22ste nu al in een lange rij. Plaats van gebeuren is de polyvalente sportzaal van KCST in de Plankstraat van Sint-Truiden. De deuren worden geopend op donderdag 31 oktober om 15 uur. De drie dagen die daar op volgen kunnen belangstellenden er resp. terecht van 15u tot 20u, van 10u tot 18u en op de slotdag van 10u tot 17u.

Voor de 22ste editie kan men grasduinen in liefst 50.000 boeken. Zij komen uit openbare bibliotheken maar ook van privémensen wiens bibliotheek uitpuilde. “We krijgen de laatste jaren steeds meer aanvragen om boeken te gaan ophalen”, zegt Michel Top, voorzitter van het Kiwaniscomité dat zich intens bezig houdt met de organisatie. “Het heeft volgens mij te maken met de vergrijzing van de bevolking. Omdat meer en meer mensen hun ruime woning inruilen voor een knus appartementje is er plots plaatsgebrek en moet men de boeken kwijt geraken. Eerlijk gezegd: dat komt ons goed uit. Want hierdoor is de toestroom groter waardoor wij strenger kunnen selecteren en de kwaliteit van ons aanbod steeds toeneemt”, verklaart Michel Top.

Heideland

Naast de klassieke fictie en non-fictieboeken, zijn er natuurlijk ook de kinderboeken, de strips, pockets én anderstalige boeken. “En de curiosa natuurlijk”, reageert Michel Top. “De verwoede verzamelaars staan hiervoor elk jaar een uur voor de officiële opening al aan te schuiven. Dit keer zal het niet anders zijn. Daar ben ik van overtuigd. Dit jaar pakken we ook uit met een hele reeks prachtige exemplaren en cursiefjes van de Limburgse auteurs Louis Verbeeck en Jos Ghysen. Het gaat om boeken die indertijd op de markt werden gebracht door de Limburgse uitgeverij Heideland. Ik ben ervan overtuigd dat die als zoete broodjes zullen verkopen.”

De prijzen voor deze tweedehandsboeken zijn nochtans zéér democratisch. Maar Kiwanis rekent er toch op dat er weer enkele duizenden zullen verkocht worden. Die euro’s zijn bedoeld om sociale projecten in de regio te ondersteunen. ‘Serving the children of the world’ is nu eenmaal de internationale slogan van de serviceclub. Ook en vooral in eigen streek.