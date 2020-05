“Zet die contacttracers in tegen Truiense eenzaamheid, nu draaien die toch maar met hun vingers”: Groen-gemeenteraadslid lanceert opmerkelijk voorstel, Callexcell is geïnteresseerd Dirk Selis

26 mei 2020

11u39 5 Sint-Truiden Gemeenteraadslid Peter Van Dam (Groen) kwam gisterenavond tijdens de Truiense gemeenteraad met een opmerkelijk voorstel. “De ‘contacttracing’ blijkt een maat voor niets. Zet de 100 contactonderzoekers van Callexcell in om een gesprekje te voeren met de eenzame mensen van Sint-Truiden. Meteen een prima pilootproject voor de rest van het land.”

“Elke dag zijn er 100 contactonderzoekers in Sint-Truiden aan de slag. Maar er is amper werk voor hen. De meesten komen nog niet eens aan anderhalve telefoon per dag”, klinkt het. “De cijfers van het Agentschap Zorg en Gezondheid bevestigen het: ‘contacttracing’ is een maat voor niets. Ze zitten meer met hun vingers zitten te draaien dan dat ze bellen, en daar kunnen die mensen ook niet aan doen. Kunnen we die coronajagers dan niet inzetten om de eenzaamheid in Sint-Truiden tegen te gaan? Vele, vooral oudere, Truienaren zitten nog steeds thuis opgesloten en durven niet buitenkomen. Een gesprekje kan soms wonderen doen, hé. In samenwerking met het Zorgbedrijf moet dat toch mogelijk zijn?”

Maar burgemeester Veerle Heeren had er maandagavond weinig oren naar. “We hebben deze oefening al eens gedaan met het OCMW en de buurtpolitie.” Waarmee ze het voorstel naar de prullenmand verwees.

Kinderziektes

Het callcenter Callexcell in Sint-Truiden is een van de vijf callcenters in ons land dat vandaag 100 coronajagers in dienst heeft. Zij doen aan contacttracing bij mensen die besmet zijn met het coronavirus. Alleen vlot het niet zo. Het systeem van contactonderzoek draait intussen twee weken en blijft kampen met kinderziektes. Vorig weekend doken opnieuw ver­halen op van mensen die meerdere keren gecontacteerd werden. De overheid erkent de problemen, maar beweert dat de meeste technische obstakels intussen verdwenen zijn. Toch blijft informatiedoorstroming het grote probleem. “Om aan dat probleem tegemoet te komen, is nu beslist dat ook de mutualiteiten contactinfo kunnen aanleveren”, zegt CEO Karin Van De Velde van Callexcell, die het voorstel van Groen niet ongenegen is.

Ik zeg zeker geen neen tegen het voorstel van Groen CEO Karin Van De Velde van Callexcell

“Maar het voorstel van Groen... Wel, daar voel ik wel wat voor”, gaat Van De Velde verder. “Toen op 11 maart werd aangekondigd dat de Belgische woonzorgcentra de deuren zouden sluiten voor bezoekers, kwamen we al snel bij het idee om de bewoners van enkele Truiense woonzorgcentra te schrijven. We hebben een leuk kaartje ontworpen om die mensen een hart onder de riem te steken. Onze medewerkers schreven tussen hun klantcontacten door een persoonlijke boodschap voor de bewoners. Maar ja, bellen... Interessant. Alleen is het niet meteen eenvoudig om dat in die aanbesteding te gieten. Maar weet je, ik bekijk het. Wie weet wat er uit de bus komt. Ik zeg zeker geen neen.”