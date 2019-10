“Zeldzame viool blijkt 5.000 euro waard”, Gert Schrijvers schat strijkinstrumenten in Sint-Truiden MMM

06 oktober 2019

11u58 0 Sint-Truiden Vioolexpert Gert Schrijvers stootte afgelopen weekend op een bijzonder zeldzaam exemplaar in de Academiezaal in Sint-Truiden. Het instrument is een familiestuk van Monique Loos en werd geschat op 5.000 euro. “Dit had ik niet verwacht”, vertelt ze.

De Viola D’Amore is een viool die al honderden jaren terug gaat. Een Italiaans pronkstuk dat intussen niet meer bestaat. Maar Monique Loos had er nog zo één op ‘zolder' liggen. “Het was eigenlijk het instrument van mijn schoonbroer die hij in Italië had laten maken", vertelt ze.

“In de jaren tachtig stierf hij en sindsdien hebben we het al familiestuk." Dit weekend stond de Academiezaal in Sint-Truiden helemaal in het teken van strijkers. Het Amerikaanse Danel Quartet voor de vioolmuziek zakte af naar de stad. En de organisatie liet zaterdagnamiddag Gert Schrijvers opdraven die instrumenten zoals oude violen en cello’s liet schatten.

“Dit exemplaar van de familie Loos kunnen we tussen de 4.000 en 5.000 euro schatten.” Maar dergelijke exemplaren - en zeker die uit de 17de en 18de eeuw - kunnen oplopen tot 10.000 euro.