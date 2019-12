“Woonvisie geeft richting aan woonbeleid van de toekomst” Oppositie mist verdere uitbouw van de sociale huisvesting Dirk Selis

10 december 2019

08u46 0 Sint-Truiden Sint-Truiden wil zich de komende jaren verder op de kaart als een aangename woonstad waar iedereen zich thuis voelt. “Met een doordachte woonvisie zet het lokaal bestuur de basisprincipes uit voor een innovatief woonbeleid dat inspeelt op de uitdagingen van morgen”, zegt schepen van Wonen Jelle Engelbosch. De oppositie mist verdere uitbouw van de sociale huisvesting.

Sint-Truiden wil verder doorgroeien tot een veilige, groene en leefbare gezinsstad. Hiervoor trekt het stadsbestuur 81 miljoen euro aan investeringen uit. Dat werd vorige week bekendgemaakt. Woonbeleid wordt hierbij een speerpunt. Om de uitdagingen op dit vlak slim aan te pakken en mensen te stimuleren om in Sint-Truiden te komen wonen en er ook te blijven, heeft de stad een woonvisie opgesteld. Die werd goedgekeurd op de gemeenteraad van maandag 9 december. Hierin brengt het lokaal bestuur inzichten uit verschillende beleidsdocumenten (het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, het bestuursakkoord 2019-2024,…) samen, om vandaaruit de krijtlijnen uit te zetten voor het toekomstbeeld van Sint-Truiden als aantrekkelijke woonstad voor de regio.

Leidraad

“De woonvisie vormt als het ware de leidraad om van Sint-Truiden tegen 2050 dé gezins- en familiestad van Haspengouw te maken”, vertelt schepen van Wonen Jelle Engelbosch. “Wonen in de binnenstad en de dorpskernen zal daarom aantrekkelijker gemaakt worden, met aangename buurten en opgewaardeerd erfgoed. Daarnaast zal het huidige patrimonium ook maximaal geactiveerd worden, met renovaties en energiezuinige ingrepen. De toepassing van het sociaal beheerrecht moet eigenaars hier onder meer toe aanzetten. Ook zullen we ervoor te zorgen dat de meest kwetsbare gezinnen met kinderen vlotter naar een woning kunnen worden toe geleid.”

Wachtlijsten

“Wat we vooral missen in deze woonvisie is een verdere uitbouw van de sociale huisvesting”, beklemtoont Peter van Dam, “onze stad heeft wachtlijsten voor sociale woningen die een stuk langer zijn dan die van andere Limburgse gemeenten. Het huidige bestuursakkoord stelt nochtans uitdrukkelijk dat ‘iedereen recht heeft op een dak boven zijn hoofd’. Om dat waar te maken moet er dringend werk gemaakt van meer sociale woningen, de voorgeschreven 9% zijn in Sint-Truiden totaal onvoldoende.”