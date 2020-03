“Water staat aan de lippen”: kleinere ziekenhuizen in Limburg zien de grenzen van hun capaciteit Sint-Trudo stuurt stabiele patiënten door naar Hasselt en Tongeren Dirk Selis

26 maart 2020

19u06 0 Sint-Truiden Waar er woensdag nog 281 coronapatiënten in de Limburgse ziekenhuizen lagen, waren dat er donderdag 314. Intensieve zorg is er voor 71 patiënten, het aantal overlijdens staat op 35. In de zwaarst getroffen stad draait de afdeling Intensieve Zorgen van het Trudoziekenhuis nu op maximumcapaciteit, en worden patiënten die stabiel genoeg zijn overgebracht naar andere hospitalen. En met het weekend voor de deur, houden zeker de kleinere ziekenhuizen het hart vast.

“We hebben afgelopen maandag een tweede afdeling Intensieve Zorgen geopend”, vertelt Miet Driesen, woordvoerder van het Sint-Trudo. Een absolute noodzaak voor het ziekenhuis, dat intussen al twaalf patiënten aan het virus verloor. Van die twaalf overleden er drie tussen woensdag- en donderdagochtend.

“Op die afdelingen Intensieve Zorgen draaien we momenteel op maximumcapaciteit”, vervolgt Driesen. “Tien bedden hebben we. En dat zijn tien bezette bedden. We hebben onze limiet dus bereikt en daarom hebben we in overleg met de federale gezondheidsinspecteur en de omliggende ziekenhuizen besloten om stabiele patiënten over te brengen naar de afdelingen Intensieve Zorgen van Hasselt, Tongeren en Tienen. Woensdag ging het om drie patiënten, donderdag één. In totaal hebben we al zeven mensen overgebracht naar andere ziekenhuizen.”

Steeds zieker

Sint-Trudo is evenwel niet het enige ziekenhuis dat naar de collega’s kijkt: ook de andere kleinere spelers gaan richting hun limiet. Zoals het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder. Dat telt vijftien bedden op Intensieve, waarvan er vijf voorzien zijn voor niet-coronapatiënten. Van de overige tien zijn er zes bezet. “Als er morgen in één klap zes man naar Intensieve moet, zitten we met een probleem”, knikt woordvoerder Diane Mombers. “We rekenen er dan ook op dat we in zo’n geval bij andere — grotere — ziekenhuizen terechtkunnen. Het water staat ons aan de lippen. Limburg heeft in totaal nog genoeg bedden, maar wij zitten stilaan aan de grens. Wat trouwens ook opvalt: de patiënten komen steeds zieker binnen.”

En ik heb ook deze middag (donderdagmiddag, red.) nog begrepen dat er voortdurend mensen bijkomen. Overschot is er dus niet in grote mate Hans Ramaekers, directeur Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik

Een gelijkaardig verhaal in Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik, waar 21 patiënten opgenomen zijn, van wie er vier op Intensieve liggen. “Zes bedden op overschot, dus”, duidt directeur Hans Ramaekers. “Maar die kunnen zeer snel vol liggen. En ik heb ook deze middag (donderdagmiddag, red.) nog begrepen dat er voortdurend mensen bijkomen. Overschot is er dus niet in grote mate.”

En dan zijn er nog het Mariaziekenhuis in Pelt (29 patiënten, 4 op Intensieve), en AZ Vesalius in Tongeren (32 patiënten, 6 op Intensieve). Hoeveel capaciteit hier nog rest, is niet duidelijk.

Wat wel duidelijk is: er wordt gekeken naar de grote Limburgse ziekenhuizen als buffer. Maar hoe zit het daar? Eerste goede nieuws: beter. Al kijkt men er ook aan tegen stevig klimmende cijfers. Zo zag het ZOL in Genk het aantal coronapatiënten in amper drie dagen tijd meer dan verdubbelen, van 24 naar 60. “Op onze dienst Intensieve Zorgen liggen momenteel vijftien mensen”, zegt woordvoerder Jurgen Ritzen. “Er is dus nog voldoende capaciteit. Maar helaas hebben wij ook reeds twee patiënten verloren.”

Qua bezetting hebben we natuurlijk ook personeelsleden die ziek uitgevallen zijn, maar er keren ook genezen mensen terug naar de werkvloer. Wie hier opgenomen wordt, mag dus zeker op de beste zorg blijven rekenen Miet Driesen, woordvoerder van het Sint-Trudo

Het Jessaziekenhuis, dat enkele stabiele patiënten van Sint-Trudo overgenomen heeft, behandelt momenteel honderd coronapatiënten, van wie er 27 intensieve zorg nodig hebben. Die cijfers moeten we voor alle duidelijkheid wel opdelen tussen de campussen Virga Jesse (13) en Salvator (14). “We hebben veertig bedden voor intensieve zorg”, duidt woordvoerster Lieve Ketelslegers. “Indien nodig, kunnen er nog tien bij op de campus Sint-Ursula. Wij zagen intussen helaas twaalf overlijdens.”

Even terug naar het Sint-Trudoziekenhuis, waar ondanks alles ook wat goed nieuws is. Met 33 coronapatiënten is de druk groot, maar intussen mochten 19 mensen ook weer naar huis. En ook niet-coronapatiënten kunnen er nog terecht. “Bevallingen bijvoorbeeld, kunnen dus gewoon in alle rust doorgaan. Qua bezetting hebben we natuurlijk ook personeelsleden die ziek uitgevallen zijn, maar er keren ook genezen mensen terug naar de werkvloer. Wie hier opgenomen wordt, mag dus zeker op de beste zorg blijven rekenen.”