Truiense Karin Vandevelde wordt eerste vrouwelijke voorzitter Voka: “Het is voor mij niet meer dan normaal dat je als vrouw voorzitter bent” Dirk Selis

08 januari 2020

15u26 0 Sint-Truiden Karin Van De Velde, CEO van Callexcell, is de nieuwe voorzitter van Voka – Kamer van Koophandel Limburg. Zij volgt Francis Wanten op en wordt de eerste vrouwelijke voorzitter van een Voka – Kamer van Koophandel. “We moeten bedrijven verder laten nadenken dan 2025 en hen als Voka daar optimaal in ondersteunen.”

“Het is voor mij niet meer dan normaal dat je als vrouw bestuurder of voorzitter bent”, vertelt de kersvers Truiense voorzitter Karin Van De Velde. “Maar ik ben me er wel van bewust dat de eerste vrouwelijke voorzitter van een Voka – Kamer van Koophandel een soort van mijlpaal is. Daarom zal ik inclusief ondernemerschap zeker mee uitdragen tijdens mijn mandaat. Binnen mijn eigen onderneming Callexcell is inclusie vandaag al een evidentie, of het nu gaat over leeftijd, geslacht of etnische achtergrond.”

Onderwijs

Vandevelde wil vooral op het vlak van onderwijs een steen in de rivier verleggen. “Op vlak van onderwijs is de afstand tussen bedrijven en hogescholen en universiteiten nog te ver. Daarbij moeten we het Limburgs talent in onze provincie houden en blijven inzetten op de promotie van STEM-opleidingen en duaal leren. Ook het hoger onderwijs en UHasselt zijn een belangrijke katalysator om dit te verwezenlijken. Daarom wil ik met Voka Limburg de rol van bruggenbouwer tussen ondernemingen en onderwijs blijven opnemen: duaal leren promoten, levenslang leren verankeren, ondernemingen begeleiden. Eén ding staat vast: onderwijs, werkgevers, sociale partners en politiek moeten samen de mismatch op een constructieve manier aanpakken.”

Wallonië

Maar de Truiense wil ook over de taalgrens gaan kijken. “Ondernemerschap stopt nu eenmaal niet aan de provinciegrenzen. Zo willen we de samenwerking met de stakeholders uit Wallonië versterken”, besluit de kersverse voorzitter die morgen haar maidenspeech houdt voor meer dan 3000 Limburgse ondernemers en politici.