Truiens Europarlementslid Hilde Vautmans:“Hoog tijd voor universele oplader, zowel voor consument als milieu” Dirk Selis

10 januari 2020

16u16 0 Sint-Truiden We kennen het probleem allemaal. Een lade waar een handvol opladers in zit die we niet langer gebruiken. Het Europees Parlement wil daar komaf mee maken. Niet alleen voor het gemak van de consument, maar ook om onze ecologische voetafdruk terug te dringen is het dringend tijd voor een universele oplader vindt ook Europees Parlementslid Hilde Vautmans. Het Europees Parlement zal daarom de kwestie behandelen tijdens haar plenaire vergadering in Straatsburg volgende week maandag.

Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Renew Europe, Open Vld) vindt dat het hoog tijd is voor zo’n universele lader: “Aanvankelijk heeft de Europese Commissie getracht de industrie te stimuleren om zelf een universele oplader te ontwikkelen. Helaas is daar niet veel van in huis gekomen en hebben de vrijwillige overeenkomsten tussen de verschillende actoren in de sector niet de gewenste resultaten opgeleverd. Als gevolg daarvan zitten we nu met een kluwen aan opladers in onze schuiven en reiskoffers en een berg elektronische afval. Naar schatting genereren oude opladers immers meer dan 51 000 ton elektronisch afval per jaar. In het belang van de consument én het milieu vinden wij dat de Europese Commissie dringend dwingende actie moet ondernemen en een universele oplader moet invoeren voor mobiele telefoons, tablets en andere draagbare toestellen.” Het Europees Parlement zal de Europese Commissie vragen om tegen juli van dit jaar extra maatregelen te nemen. “De Renew Europe commissaris, Thierry Breton van Frankrijk, is bevoegd voor dit dossier. Het Europees Parlement is al tien jaar lang vragende partij. Wij gaan hem dan ook écht stimuleren om deze ontwikkeling er zo snel mogelijk door te duwen,” aldus Vautmans.