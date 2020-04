“Tranen van geluk”: Truiense burgemeester Veerle Heeren kan partner Dimitri na 47 dagen opnieuw omhelzen Dirk Selis

30 april 2020

15u59 0 Sint-Truiden Na 47 dagen lange dagen wandelt de partner van burgemeester Veerle Heeren (CD&V), Dimitri Flossy, het Sint-Trudo Ziekenhuis buiten. De meest besproken Covid-19-patiënt van Sint-Truiden is officieel genezen. Terwijl vrienden en familie hen aan de uitgang op een luid applaus trakteerden, liet het burgemeesterskoppel hun emoties de vrije loop.



Een duidelijke geëmotioneerde Veerle Heeren (55) liet haar tranen voor één keer de vrije loop toen ze samen met haar partner het Sint-Trudo Ziekenhuis verliet. Vrienden en familie stonden hen daar op te wachten en trakteerden het burgemeesterskoppel op een oorverdovend applaus.

De 45-jarige Dimitri Flossy was op 15 maart een van de eerste Truienaren die werd opgenomen met Covid-19. Vele stadsgenoten zouden hem volgen. Hij lag maar liefst zeventien dagen in coma op Intensieve Zorgen. “Het was een bijzonder moment”, getuigt Luc Withofs, één van de boezemvrienden van het koppel. “Iedereen is opgelucht dat ‘Dimi’ hier weer buiten wandelt, want zijn leven heeft echt aan een zijden draadje gehangen. Maar we hebben hem nu wel op het hart gedrukt dat hij zich moet gaan verzorgen. Geen roofbouw meer plegen op zijn lichaam tijdens carnaval is de boodschap. Daar gaan we in onze carnavalsvereniging Sacré Coeur streng op toezien.”

Alledaagse dingen

“Ik ben heel blij dat ik na 47 dagen weer thuis ben”, vertelt een duidelijk opgetogen Dimitri Flossy. “Het waren moeilijke dagen. Mijn lichaam heeft de strijd tegen het virus gewonnen. Maar ik moet nog verder revalideren. Ik denk vooral terug aan de goede zorgen van de verpleging. Je moet het maar doen, in zo’n warm pak uren de mensen verzorgen. Enorm respect daarvoor. De buitenlucht doet deugd en ik wil de komende dagen hier samen met Veerle genieten van alledaagse dingen.”

Welkomstbord

“Eindelijk heb ik hem opnieuw bij mij”, zegt een gelukkige burgemeester Veerle Heeren. “Na 47 lange dagen is hij weer thuis. Ik heb speciaal voor hem een welkomstbord gemaakt. Maar mijn hart gaat nu vooral uit naar zij die nu nog voor hun leven vechten en naar alle Truienaren die hun dierbaren hebben moeten afgeven door dit verschrikkelijke virus. Als het stof hopelijk straks wat gaat liggen, gaan we hen allemaal op een bijzondere plechtigheid herdenken.”