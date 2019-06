’t Neigemènneke brengt herdruk van ‘Sintrùinse Diksjónèèr uit in het Trudojaar Dirk Selis

08u32 1 Sint-Truiden ’t Neigemènneke, de Sint-Truidense kring voor dialect en volkskunde heeft op de vraag van vele Truienaren en in het teken van het Trudojaar besloten een herdruk van den Diksjónèèr uit te geven. Het enige echte woordenboek van het sappige en ver buiten de stadsgrenzen gesmaakte Truiense dialect.

In 1981 nam wijlen dr. Tony Gilen het initiatief om het Sint-Truidens dialect op te tekenen. Een groep enthousiaste Truienaren kwam samen om dit project te verwezenlijken. De groep telde oorspronkelijk negen leden, reden om de groep ‘t Neigemènneke te noemen maar ook met een knipoog naar een torentje uit de middeleeuwse omwalling van de stad.

DNA

Den Diksjónèèr presenteert u op 403 pagina’s een unieke verzameling van dialectwoorden met hun vertaling in het Algemeen Nederlands en met uitdrukkingen waarin ze gebruikt worden. “Hierdoor is dit project méér dan een gewoon woordenboek” vertelt Dany Engelbosch. “Voor de “dialect-leek” is dit boek dé leidraad om specifieke dialectwoorden te vinden die afwijken van het gekende woord in het Algemeen Nederlands. De schrijver en lezer van dialectteksten vindt in dit werk de spraakkunst die aangeeft waar het dialect afwijkt van het Algemeen Nederlands en afspraken over de spelling en de schrijfwijze van het dialect om het voor iedereen leesbaar te maken, de SAST (Sint-Truidense Aangepaste Spelling). Ook de spreker vindt zijn gading in het overzicht van klanken en schrijfwijze met verwijzing naar analogieën in het AN en andere talen. Weet u, de taal zit in het DNA van een volk, waar mensen samen komen is dat hun band. Zeker in Sint-Truiden” besluit Engelbosch.

Michaël R Roskam

Op zoek naar een verklaring waarom het Truiens dialect zo gesmaakt wordt, gaan we te rade bij filmregisseur Michaël R Roskam, die in februari 2012 met zijn film Rundskop het Truiense dialect tijdens de Oscaruitreiking voor een wereldpubliek introduceerde. “De combinatie van twee elementen maakt dat ons dialect zo gesmaakt wordt: aan de ene kant heb je de dynamische klanken die speelse overdrijvingen toelaten in de articulatie. De combinatie tussen het licht zangerige met het staccato van de Duitstalige invloeden dat je enkel in het Zuid-Limburgse dialect tegenkomt, zorgt voor een heel unieke klankkleur”, vertelt de regisseur.

Penspony’s

”Anderzijds is er het gevoel voor humor zelf. ‘Truineers’ eten en drinken graag, zijn open en gastvrij en gebruiken humor om mensen op hun gemak te stellen. De licht overdrijvende humor en plezante zelfspot komt geheel tot zijn recht in het Truiense dialect. Het eindeloos kunnen uitvinden van charmante scheldwoorden, denk maar aan de penspony’s, is dan ook een Truiense volkssport bij uitstek”, vertelt Roskam.

