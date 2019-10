STVV houdt ‘Japan Day’ op Stayen Schepen van Landbouw Hilde Vautmans onderzoekt exportmogelijkheden voor Haspengouws fruit naar Japan Dirk Selis

23 oktober 2019

13u12 1 Sint-Truiden STVV host zondagnamiddag voor de wedstrijd STVV – KAA Gent een speciaal Japans evenement voor haar supporters en partners in samenwerking met het Japanse ministerie van landbouw, voeding en visserij. De partners kunnen in de Rvue op Stayen kennis maken met Japanse delicatessen waaronder het wereldberoemde Wagyu vlees uit Kobe. De supporters uit de sfeer- en familietribune kunnen genieten van enkele smaakvolle proevertjes.

“Het Japanse ministerie van landbouw, voeding en visserij stuurt enkele gezanten richting Stayen voor dit unieke evenement”, zegt perswoordvoerder Alain Coninx. “De Japanse ambassadeur in België maakte tevens zijn agenda vrij om dit event bij te wonen. Provinciegouverneur Herman Reynders, burgemeester van Sint-Truiden Veerle Heeren en Europees parlementslid Hilde Vautmans zijn ook aanwezig in de Rvue om contacten te leggen met de Japanse, ministeriële vertegenwoordigers én om het Haspengouwse fruit in Japan te promoten.”

Certificaten voor authentieke Japanse restaurants

Voor het eerst worden er in de Rvue op Stayen certificaten uitgereikt aan 13 Japanse restaurants uit België die enkel werken met authentieke Japanse producten. Dit gebeurt onder toezicht van het ‘Japanse ministerie van landbouw, voeding en visserij’, een officiële partner van STVV. De Japanse chef-kok Kameini Seino van Restaurant Seino en de chef-kok van de Japanse ambassade Takeru Nakai werden uitgenodigd om het Wagyu vlees uit Kobe de unieke Japanse toets te geven.

Fruitexport naar Japan

“We zijn in Sint-Truiden op verschillende manieren erg sterk verbonden met Japan: via STVV en het bloesemtoerisme ontdekken steeds meer Japanners onze prachtige stad”, zegt schepen van Landbouw, Fruit en Toerisme Hilde Vautmans (Open Vld). “Het is belangrijk dat zij daarbij ook onze overheerlijke appels en peren leren kennen: ik ben ervan overtuigd dat eens ze die geproefd hebben, ze niets anders meer zullen willen. Daarom is het belangrijk dat de Japan Day georganiseerd wordt om onze topproducten en streek in de kijker te plaatsen, onder meer aan de Japanse ambassadeur in België. Zo kunnen belangrijke connecties gelegd worden om de export van fruit naar Japan op poten te zetten. Op dit moment wordt er immers nog geen fruit uitgevoerd naar Japan. Ondertussen is er wel toestemming voor de export naar Japan, maar is het nu wachten op het protocol vooraleer dit ook effectief het geval is. Japan heeft namelijk enkele bijkomende eisen voorgelegd aan het FAVV, waar zij samen tot een akkoord over moeten geraken. Ik dring er op aan dat hier snel meer duidelijkheid over komt.”