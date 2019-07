“Stadspark Sint-Truiden ligt er verloederd bij.” Mogelijk ook giftige blauwalgen in vijvers Dirk Selis

22 juli 2019

15u29 8 Sint-Truiden “Het Truiense stadspark ligt er verloederd bij”, vindt gemeenteraadslid Filip Moers (sp.a). Als de huidige meerderheid niet ingrijpt, zal de sp.a-fractie een klacht indienen bij Dierenwelzijn, zegt hij. Er zitten mogelijk ook giftige blauwalgen in de vijvers.

Volgens Moers kan het zo niet verder. Het onkruid staat op sommige plaatsen meer dan een meter hoog. De oeverplanken zijn op heel wat plaatsen weggerot, waardoor de oevers afbrokkelen. Momenteel ligt er zelfs een groene brij op het water en er zijn de jongste dagen al heel wat dode vissen gespot. Daarbij komt nog eens dat het onderhoudspersoneel van het stadspark stelselmatig is afgebouwd. Nu is er slechts één personeelslid om het park te onderhouden. De functie van parkwachter werd ook geschrapt en het voederen van de dieren wordt uitbesteed. Moers klinkt zeker: “Als er niet meteen een signaal komt dat de huidige meerderheid een halt zal toeroepen aan deze verloedering, zal onze fractie dit op de agenda van de gemeenteraad zetten. We zullen niet aarzelen om ook een klacht in te dienen bij Dierenwelzijn.”

Honden en kinderen

Ook volgens de andere oppositiepartij Sterk Stadspartij loopt de toestand uit de hand. “De vijvers in het stadspark liggen er vuil bij”, aldus Luc Schepens van Sterk Stadspartij. “Daarbij zijn de dieren die in de vijvers zitten naar alle waarschijnlijkheid aangetast door blauwalgen. Deze algen kunnen giftig zijn voor dier en mens. Het stadsbestuur is nochtans al enkele dagen op de hoogte gebracht. Ik kan niet begrijpen dat er nog steeds niet is ingegrepen. Er lopen immers honden en kinderen aan deze vijvers. Deze problematiek had perfect voorkomen kunnen worden door bijvoorbeeld een stuk visvrije zone in te lassen en een rand met vegetatie aan te leggen.”

Testen uitvoeren

Ook schepen van Leefmilieu en Natuur Ingrid Kempeneers (CD&V) reageert. “We zullen testen laten uitvoeren op blauwalgen om uitsluitsel te bekomen”, zegt ze. “Het is erg warm waardoor er meer algengroei is. We zullen ook een speciale UV-lamp aankopen om de algen te verminderen. De pompen en de fontein werken, en brengen leven en zuurstof in het stilstaand water. Vroeger werd het water via de Trudobron aangevoerd, maar dat is vele jaren niet meer het geval. Er zitten ook veel eenden in het water en hun uitwerpselen verslechteren de kwaliteit. Het brood en alles wat de bezoekers in het water gooien, doen bovendien ook geen goed.”