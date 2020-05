“Skiërs hebben virus vermoedelijk meegebracht uit Italië”: Burgemeester weerlegt opnieuw dat carnavalsstoet oorzaak was van zware besmettingshaard in Sint-Truiden Dirk Selis

07 mei 2020

09u33 0 Sint-Truiden “Ik heb een brief gekregen van een inwoner die met de kerst in Italië had geskied”, vertelt de Truiense burgemeester Veerle Heeren (CD&V) in het weekblad Humo. “Misschien was hij wel patient zero in Haspengouw?”

Veerle Heeren weerlegt in het weekblad Humo opnieuw de piste al zou de Truiense carnavalsstoet van eind februari een van de hoofdoorzaken zijn van de felle besmettingshaard in Sint-Truiden. “Dat betwijfel ik. Onze carnavalsstoet heeft zestienduizend mensen gelokt, de stoet in Aalst op 23 februari tachtigduizend mensen. Waarom heeft de epidemie dan niet veel harder toegeslagen in Aalst? Ik ben ervan overtuigd dat het virus in het begin van het jaar al in onze regio aanwezig was. De skiërs hebben het wellicht uit Italië meegebracht. Maar waarom wij het epicentrum zijn, blijft een raadsel”, vertelt de Truiense burgemeester in het weekblad Humo.

Brief

“Ik heb een brief gekregen van een inwoner die met de kerst in Italië had geskied. Achteraf was hij ziek geworden, schreef hij, en hij had nog allerlei activiteiten bijgewoond, waarvoor hij zich nu schuldig voelt. Misschien was hij wel ‘patient zero’ in Haspengouw? Ik heb hem laten weten dat het geen zin heeft om schuldigen te zoeken. Achteraf zie je de dingen altijd anders.”

Be­smette huisartsen

Ook longspecialist Kristof Cuppens van het Truiense Sint-Trudo Ziekenhuis laat zijn licht over de zaak schijnen.”Eerst dacht ik: Lim­burg loopt in deze epidemie voorop, maar algauw heb ik gemerkt dat de rest van het land niet volgde. Voor één keer waren we niet de traagsten (lacht). Als we leren uit de oor­zaken van deze gezondheids­crisis, kunnen we daar ons voordeel mee doen. Nu heb je enkele hypothesen: carna­valsstoeten, lockdownparty’s met teruggekeerde skiërs, be­smette huisartsen.”