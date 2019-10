“Sint-Truiden leeft in angst”: Spontane staking bij Truiens bedrijf Tenneco uit vrees voor ontslagen Dirk Selis

01 oktober 2019

09u20 4 Sint-Truiden Bij Tenneco, een producent van schokdempers voor de auto-industrie, heeft de ochtendploeg vanmorgen spontaan het werk neergelegd. De werknemers vrezen dat er ontslagen zullen vallen in de Truiense vestiging door een internationale reorganisatie.

De problemen bij Tenneco slepen al langer aan. In mei informeerde de directie van de vestiging in Sint-Truiden de vakbonden tijdens een bijzondere ondernemingsraad over de plannen met de afdeling engineering. Daar zouden wereldwijd zo’n 70 mensen te veel zijn, waarvan een vijftigtal in Europa, onder meer in Sint-Truiden. De vakbonden zijn inmiddels bezorgd over de toekomst van de Truiense vestiging, die kampt met dalende volumes. Zoals bekend gaat de auto-industrie wereldwijd door een dal. Nog maar vorige week maakte Punch Powertrain – een producent van versnellingsbakken een paar honderd meter verder in Sint-Truiden - bekend dat ze afscheid neemt van 32 arbeiders en 88 bedienden. Het totaal verlies komt bij Punch Power neer op 308 jobs.

Stoven in eigen nat

“Sint-Truiden leeft in angst hè”, zegt provinciaal voorzitter ABVV Metaal Limburg Rohnny Champagne. “Die onrust bij Punch is letterlijk overgewaaid. We hebben gisteren een vergadering met het management gehad waaruit weer eens bleek dat er verder wordt afgebouwd. Er zijn geen werknemers meer met tijdelijke contracten, er zijn vandaag geen interimmers meer. Dan weet je wat de volgende stap is. Ik weet ook wel dat er wereldwijd minder auto’s nodig zijn. De sector is wereldwijd in verval. Minder auto’s betekent minder schokdempers. Maar dat onze arbeiders dat weer alleen moeten bekopen, neen dat gaat er bij niet in. Dat ze vandaag het werk neerleggen is een eerste actie. En het is nog vroeg. Laat de directie nu maar eens naar de fabrieksvloer gaan om het aan de mensen uit te leggen in plaats van de vakbonden daarvoor te misbruiken. Laat ze nu maar wat stoven in eigen nat. Meestal helpt dat wel, leert 25 jaar ervaring mij”, besluit de vakbondsman die ook de sluiting in Ford Genk heeft meegemaakt.