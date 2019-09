‘Sint-Truiden by lights’ door succes verlengd: mooiste gebouwen lichten op tot en met 2 februari Dirk Selis

13 september 2019

15u08 0 Sint-Truiden De komende zes maanden baden de mooiste gebouwen in Sint-Truiden opnieuw in een artistieke gloed. Elke vrijdag, zaterdag en zondag kunnen bezoekers na valavond genieten van ‘Sint-Truiden by lights’, de alom gesmaakte lichtwandeling langs de mooiste plekjes in de binnenstad. Die worden opnieuw sfeervol uitgelicht door middel van energievriendelijke led-spots.

Een nieuw najaar, een nieuwe editie van ‘Sint-Truiden by lights’. De populaire lichtroute doorkruist van 13 september 2019 tot en met 2 februari 2020 het historische hart van de hoofdstad van Haspengouw. Ook dit seizoen lichten tientallen locaties en gebouwen weer sfeervol op, waaronder de abdijtoren, het stadhuis, de begijnhofkerk, het stadspark, Technicum en het Speelhof. “De lichtwandeling lokt jaarlijks meer dan 10.000 bezoekers uit zowel Limburg als Vlaams-Brabant naar onze stad. Bovendien zijn er heel wat Truienaren die dagelijks van de wandeling genieten. Hiermee zijn we er op korte tijd in geslaagd om ons ook in het najaar met een sterke publiekstrekker op de toeristische kaart te zetten. ‘Sint-Truiden by lights’ heeft enorm veel potentieel, waarin we zullen blijven investeren”, vertelt schepen van Toerisme en Gebouwen Hilde Vautmans.

Europees Burgemeestersconvenant

“De lichtprojecties geven onze stad een gezellige en haast magische gloed. De wandeling is zo een mooie uitstap voor het hele gezin om Sint-Truiden in het najaar op een unieke manier te ontdekken. De gebouwen worden trouwens uitgelicht met energiezuinige led-spots. In het kader van het Europees Burgemeestersconvenant leveren we extra inspanningen om de klimaatimpact van alles wat we doen te minimaliseren”, aldus nog burgemeester Veerle Heeren.

Dinner&Walk

“En ook deze editie hebben we opnieuw tal van leuke extraatjes voor de bezoekers in petto. Zo is er op 19 oktober en 16 november ‘Sint-Truiden by lights & music’ en wordt de route opgeluisterd met akoestische concertjes. Wie dat wenst, kan de toer ook afleggen onder begeleiding van een gids, die begeesterend vertelt over de verlichte gebouwen. Om het helemaal af te maken, is er dit jaar zelfs een Dinner&Walk-formule. Dan serveren een aantal horecazaken speciale streekgerechten, om zo voldaan aan de wandeling te beginnen”, zegt schepen Vautmans.

Zowel de wandeling van ‘Sint-Truiden by lights’ als ‘Sint-Truiden by lights & music’ zijn gratis. Vertrek- en eindpunt bevinden zich op de Grote Markt.