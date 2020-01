“Schoonheidsbehandeling kan kankerpatiënten boost geven”: eerste lichting ‘oncologische schoonheidsspecialisten’ studeert af Dirk Selis

07 januari 2020

17u02 1 Sint-Truiden Afgelopen dinsdag studeerden de eerste tien studenten af die in Sint-Trudo een specifieke specialisatie volgden om oncologische patiënten een uiterlijke boost (schoonheidsverzorging, haar- en hoofdhuidverzorging, make-up advies) én een innerlijke boost (luisterend oor) te bieden.

De opleiding wordt ingericht door het Institute for Professional Care (kortweg IFPC), samen met lesgevers die in het ziekenhuis werken, zodat de afgestudeerden de nodige skills ontwikkelen op vlak van behandeling én hoe om te gaan met oncologische patiënten. Ze krijgen de titel van ‘Beauty Professional Oncologie’, ‘Hair Professional Oncologie’ of ‘Make-up Professional Oncologie’. “Oncologische patiënten krijgen een fysieke boost door een schoonheidsbehandeling én het sociale contact dat ermee gepaard gaat”, stelt Katleen Vanderbeken van het IFPC. “Onze missie is niet om heuse wellnesscentra neer te zetten, maar wel bereikbare dienstverlening om de hoek: mensen waar je beroep op kan doen, daar waar je ze nodig hebt, zoals hier in het ziekenhuis of in de eigen woonplaats van de patiënt.”

Verzorgd en netjes

“Onze deelname aan deze opleiding was voor het ziekenhuis een mooie kans”, vult Danny Van Tiggelen, directeur Patiëntenzorg vult aan. “We zijn er van overtuigd dat extra verzorgingsmomenten door deze professionals de patiënt kunnen ondersteunen en doen opfleuren. Het kan een wezenlijk verschil betekenen in de beleving en de draagkracht van een zwaar zieke patiënt. Geef toe, iedereen ziet er graag verzorgd en netjes uit, ziek zijn verandert niets aan die wens, in tegendeel.”

Tien cursisten

“Tien cursisten studeren vandaag af als ‘Beauty Professional Oncologie’, ‘Hair Professional Oncologie’ of ‘Make-up Professional Oncologie’, na een traject van ongeveer een jaar in Sint-Trudo Ziekenhuis”, gaat Van Tiggelen verder. “Het grote verschil met andere schoonheidsopleidingen is dat deze cursisten kennis maken met de specifieke noden van oncologische patiënten, zoals een broze huid, gevoeligere spieren,… en hoe deze te behandelen. Maar ook het psychologische aspect wordt heel sterk meegenomen, zodat zij leren omgaan met deze patiënten en hun óók een innerlijke boost kunnen bezorgen. We heten hen dan ook van harte welkom in de ‘club van zorgprofessionals’, waarbij zij samen met onze mensen een wezenlijk verschil kunnen betekenen voor patiënten.”