“Schending van de taalwetgeving”: N-VA hekelt meertalige website bib, Stad stelt onderzoek in Dirk Selis

10 december 2019

19u32 3 Sint-Truiden De website van de Truiense bibliotheek is recent in een nieuw jasje gestoken, maar is tot vandaag in drie talen te raadplegen. Dat laatste zorgde voor ongenoegen bij meerderheidspartij N-VA. Schepen van Cultuur Jurgen Reniers (CD&V) laat de zaak door zijn administratie onderzoeken.

Net als heel wat andere Vlaamse gemeenten liet Sint-Truiden de website van haar stedelijke bibliotheek recent vernieuwen via Cultuurconnect. Maandagavond liet meerderheidspartij N-VA tijdens de gemeenteraad weten dat de website in drie talen beschikbaar was. “Kan niet, want Sint-Truiden is geen faciliteitengemeente en het bestuur mag volgens de taalwet als Vlaamse gemeente enkel communiceren in het Nederlands”, liet gemeenteraadslid Hans Govaerts (N-VA) tijdens de gemeenteraad weten. “Dit is dus een schending van de taalwetgeving. We vragen dan ook met aandrang dat het bestuur de website zo snel mogelijk laat aanpassen zodat ze alleen beschikbaar is in het Nederlands.” Schepen Jurgen Reniers (CD&V), die bevoegd is voor de bibliotheken gaat de zaak door zijn administratie laten onderzoeken.