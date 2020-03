#SamenTegenCorona. Haal je maaltijden af of laat ze thuis bezorgen: Ontdek hier de initiatieven uit Sint-Truiden Dirk Selis

16 maart 2020

13u15 0 Sint-Truiden Verschillende Truiense horecazaken gooien het deze week over een andere boeg en proberen hun klanten verder te bedienen door een take-away of levering aan huis op te zetten. Hieronder vind je een overzicht van de initiatieven.

“We hopen dat de Truienaren gebruik gaan maken van dit aanbod”, zegt schepen van Middenstand Jos Pierard (Open Vld). “Als er een restaurant nog wil aansluiten, kan de uitbater terecht bij Marijn van Shop & The City. We moeten nu even doorbijten om het gezond te houden, maar we gaan alleszins zeker niet verhongeren.”

L’Italiano – Plankstraat 12 – Take-away

Ook tijdens de coronacrisis kan je thuis blijven genieten van heerlijke Italiaanse specialiteiten. De afhaalkaart van L’Italiano werd vernieuwd en uitgebreid met nieuwe pizza’s, pasta’s en zelfs ossobuco en vitello tonnato. Afhalen kan elke dag (behalve op dinsdag en woensdag) tussen 17 en 21 uur. Graag even op voorhand telefonisch bestellen via 0475/69.34.73 of 011/18.91.39.

Den Ambacht – Plankstraat 6 – Take-away

Ziggy en Larissa van visrestaurant Den Ambacht lanceren vanaf woensdag 18 maart een afhaalservice. Je kan kiezen tussen verschillende voor- en hoofdgerechten zoals asperges à la flamande, zeetong meunière en heerlijk verse visschotels. De afhaalkaart wordt elke week aangepast met nieuwe gerechtjes. Bestellen kan van woensdag tot en met zaterdag via messenger of via het nummer 011/39.39.79. Afhalen kan tussen 17 en 20 uur.

Le Greco – Plankstraat 4 – Take-away

Al 33 jaar biedt Le Greco een heerlijke Griekse keuken in een fantastische sfeer aan. De komende weken zorgen zij ervoor dat mensen ook thuis kunnen genieten van de lekkerste Griekse specialiteiten, heerlijke scampi’s, brochettes en lamsgerechten. Op hun website en Facebookpagina vindt u een mooi overzicht van de gerechten. Bestellen kan telefonisch via 011/67.24.49, elke avond van 18 tot 21 uur en op zondagmiddag! Op woensdag en donderdag is Le Greco gesloten. Vanaf een bestelling van €50 krijgt u er gratis een fles wijn bij.

Roasties – Heilig Hart plein 3 – Take-away en Delivery

Eigenaar Raf Vanmechelen zet al een tijdje in op take-away én aan huis levering voor mensen die er thuis een fijne avond van willen maken zonder te moeten koken. Een mooi overzicht van de hartelijke burgers, spare ribs en Vlaamse klassiekers, vindt u hier. Op zijn eigen Facebookpagina post Raf ook elke dag een dagschotel. Telefonisch bereikbaar via 011/55.53.50.

Twenty Two – Heilig Hart plein 6 – Take-away en Delivery

Deze Koffiebar van Simon en Wouter Mignolet biedt meer aan dan enkel de lekkere Twenty Two coffee. Heb je zin in een rijkelijk gevulde ontbijtmand met koffie capsules of een lekkere lunch of diner met pasta en dessert? Mail dan naar woutermignolet@gmail.com.

Sweet Coffee – Grote Markt 35 – Take-away

Deze mooie koffiezaak op de Grote Markt blijft open voor afhalingen. Van maandag tot vrijdag, van 9 tot 17 uur kan je er broodjes, gebak, koude en warme dranken afhalen. Om de wachtrij te vermijden kan u steeds telefonisch bestellen via 011/285634. Neem zeker ook een kijkje op hun Facebookpagina en Instagrampagina voor speciale acties.

Crème Glace – Grote Markt 2 – Take-away

Maak je toch graag even een kleine wandeling om te genieten van de lentezon, dan kan je nog steeds terecht bij Mike en Francoise van Crème Glace voor een ijsje of een lekkere wafel.

Italia Bar – Grote Markt 58 – Take-away

Zoals steeds kunt u bij Italia Bar ook elke avond terecht om heerlijke Italiaanse gerechten af te halen. U vindt een overzichtelijk menu op de website en kan uw bestelling telefonisch doorgeven via 011/92.08.16.

Het Hooghuys – Wilderenlaan 82, Wilderen – Take-away

Restaurant Het Hooghuys in Wilderen biedt vanaf nu een gevarieerd aanbod afhaalgerechten aan. Van witloofsoep over pasta met scampi tot lekkere balletjes in tomatensaus en kreeft belle vue. Heb je meer zin in een gerechtje à la carte? Dat kan in de mate van het mogelijke, dan kan je best een dag op voorhand bestellen. Je kan dagelijks afhalen bij Het Hooghuys tussen 17.30 en 19.30 uur. Geef je bestelling door via 0495/24.03.98.

Pizza Pasta e Basta – Naamsesteenweg 27 – Take-away

Danny en Liesbeth van restaurant Pizza Pasta e Basta moeten helaas de deuren sluiten, maar thuis kan je blijven genieten van hun heerlijke Italiaanse gerechten dankzij de take-away service. Het volledige menu is te vinden op de website. Bestellen kan telefonisch via 011/69.49.69.

Bistro bij de Buren – Naamsesteenweg 527, Velm – Take-away

Van dinsdag tot en met zondag kan je voor pasta’s, wok en verfrissende salades terecht bij Bistro bij de Buren. Bestellen doe je voor 12 uur, afhalen tussen 17 uur en 19 uur.