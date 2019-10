“Redder kan tot 1.300 euro per maand verliezen”: vakbond allesbehalve gerust in overname zwembad Dirk Selis

29 oktober 2019

16u03 7 Sint-Truiden De overgang van het zwembad in privéhanden kan voor de werknemers een verlies tot 1.300 euro bruto per maand betekenen. Dat blijkt althans uit een berekening van vakbond ACOD, die ook aanstipt dat er al snel ook tot tien vakantiedagen per jaar de mist in zullen gaan. Het stadsbestuur weerlegt die berekening.

Het is al even een heet hangijzer in Sint-Truiden: de overname van het stedelijk zwembad door de private beheerder Lago. Normaal gezien kunnen de personeelsleden mee de overstap maken, maar of ze dat aan dezelfde voorwaarden kunnen, is al even voer voor discussie.

Tijdens de gemeenteraad van afgelopen maandag pookte raadslid Gert Stas (sp.a) die discussie nog even op. Hij wilde van sportschepen Jurgen Reniers (CD&V) weten hoe het zat met de toekomst van het zwembadpersoneel, nu het nieuw te bouwen zwembad uitgebaat zal worden door een private partner. “In september werd nog gezegd dat uitbater Lago het personeel zou overnemen aan dezelfde voorwaarden die zij voorheen genoten”, aldus Stas. “Nu blijkt echter dat de uitbater deze voorwaarden nog altijd niet bevestigd heeft, maar het personeel wel vraagt om een intentieverklaring te ondertekenen. In die intentieverklaring stelt Lago dat men het personeel aan ‘gelijkwaardige loonvoorwaarden’ wil overnemen, maar wordt ook expliciet gesteld dat het zwembad niet overgenomen wordt. Lago heeft daar ook alle baat bij, want in geval van een overname moet wettelijk gezien ook het personeel met inbegrip van de contracten overgenomen worden. Lago probeert het personeel dus minder goede arbeidsvoorwaarden op te leggen.”

“Constructieve sfeer”

Volgens sportschepen Reniers zou voor het zwembadpersoneel alles in kannen en kruiken komen. “We zitten in de laatste besprekingen met Lago en de vakbonden”, klonk het. “En dit in een constructieve sfeer. We zullen het huidige personeel maximaal kansen bieden om de overstap te maken naar het nieuwe zwembad.”

“De verschillende loonvoorwaarden werden reeds nader onderzocht en op elkaar afgestemd”, klinkt het bij Diether Thielemans, algemeen directeur van Lago. “Tijdens gesprekken met de personeelsleden hebben we hen een intentieverklaring voorgelegd waarin gelijkwaardige loonvoorwaarden worden bevestigd.”

Maar Frank Hoste van ACOD is lang niet overtuigd. “Integendeel, wij maken ons grote zorgen over de toekomst van het zwembadpersoneel”, zegt hij. “Want wat verstaat men onder gelijkwaardig? Wij eisen dat de opgebouwde rechten van het personeel bij de overstap naar Lago gevrijwaard worden. Het is immers niet hun keuze om te privatiseren. Als het stadsbestuur 1,7 miljoen euro per jaar toekent aan een private partner om het zwembad te runnen, stellen wij dat er ook budget voorzien mag worden om een rechtvaardige én duurzame oplossing voor het personeel uit te werken. De loon- en arbeidsvoorwaarden in de private sector liggen immers een pak lager. Zo kan een redder tot 1.300 euro bruto per maand verliezen en tot tien vakantiedagen per jaar.” Volgens sportschepen Jurgen Reniers (CD&V) klopt die zienswijze evenwel niet. Bij Lago wenste men verder niet te reageren.