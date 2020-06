“Papa heeft voor ons gevochten als een leeuw”: na 11 weken coma is Christophe (46) eindelijk weer herenigd met zijn dochters

Sint-Truiden

“Vecht alsjeblieft tegen het coronavirus, papa. Doe dit voor ons!” Zo klonk de hartenkreet van Camille (17) en Enrique (16) begin april. Hun vader, de 46-jarige Christophe ‘de Witte’ Koopmans, lag toen al eventjes in coma. Een coma die maar liefst 11 weken zou duren. Sinds enkele weken is hij aan de beterhand. “Eindelijk is ons gezinnetje weer compleet”, klinkt het bij Enrique.