"Paasweekend bleef stabiel, maar we houden ons hart vast voor wat nog komt", Sint-Trudoziekenhuis paraat voor zieken uit rusthuizen

13 april 2020

13u20 9 Sint-Truiden In het Trudoziekenhuis hebben ze een relatief stabiel paasweekend beleefd. Het aantal opgenomen patiënten ligt nog steeds op 67, en met de vierde covidafdeling wordt de druk wat weggehaald. “Maar we houden ons hart vast", zegt woordvoerster Miet Driesen.

Het Trudoziekenhuis van Sint-Truiden staat al even onder druk, en dat is ook na dit weekend niet anders. Het enige kleine lichtpuntje is dat er niet zo veel nieuwkomers zijn binnengebracht dit weekend.

“Het paasweekend bleef relatief stabiel”, zegt Miet Driesen. “Sinds vrijdag is de ook de vierde covidafdeling geopend, waar nog niet zoveel patiënten liggen. Het zijn mensen die we van de andere afdelingen weghaalden. Zo wordt de werklast over de afdelingen verdeeld.”

Driesen liet voor het weekend al weten dat er ‘verdachte patiënten’ voornamelijk uit de geriatrie werden opgenomen met symptomen. “We houden nu vooral ons hart vast voor de komende week. We vrezen dat er nog meer mensen vanuit de woonzorgcentra gaan worden binnen gebracht, en dan zijn we voorbereid.” Het ziekenhuis ontving voorlopig nog geen signalen vanuit rusthuizen dat de toestroom nog zal volgen, maar het tij kan soms snel keren.

