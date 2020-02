“Opgestaan is plaats vergaan”: 23 ouders kamperen om kind in te schrijven in middelbare methodeschool Het Kompas Dirk Selis

25 februari 2020

17u12 6 Sint-Truiden Juist geteld 23 ouders zijn dinsdagochtend post komen vatten voor de schoolpoort van de middelbare school Het Kompas in Sint-Truiden in de hoop er hun zoon of dochter in te schrijven. Ze kijken uit op zes dagen kamperen in een Truiense sporthal.

De middelbare school Het Kompas heeft nog juist geteld 23 beschikbare vrije plaatsen voor het eerste jaar en die inschrijvingen starten pas maandagochtend om 8 uur, waardoor de kampeerders er maar liefst zes nachten zullen moeten overnachten. Ze krijgen gelukkig wel onderdak in de sporthal op dezelfde site. De sfeer in de cafetaria van de sporthal is niet meteen vrolijk te noemen. Eerder gelaten, maar met een vastberaden wakend oog op ‘de lijst’. Die telt momenteel 23 namen voor evenveel plaatsen. Wie er nog zou bijkomen, valt dus uit de boot.

Rummikub

Sommige ouders werken wat, anderen spelen een potje rummikub. De ouders zijn niet meteen happig om er met een journalist over te praten. Marc Claes uit Nieuwerkerken ziet er evenwel geen graten in: “Uiteraard heb ik wel wat beters te doen, maar het is voor de toekomst van onze zoon en wat kamperen hebben we er dus wel voor over. Vanavond komt mijn vrouw mij aflossen, dus doden we de tijd met wat gezelschapsspelletjes en leren we zo de andere ouders wat beter kennen.”

Een andere papa heeft zijn werklaptop meegebracht. “Ik kan van hieruit wat werken en ondertussen spelen de kinderen in de sporthal. Er zijn ergere dingen in het leven. Ik heb voor morgen een camper laten aanrukken, dus maken we er deze krokusvakantie meteen een kampeerweekje van.”

Geen digitaal systeem

Directeur Evelien Boonen van Het Kompas begrijpt de lichte ergernis van de ouders, maar kan er zelf niet veel aan veranderen. “Kijk, we hebben op het Lokaal Overleg Platform Sint-Truiden gekozen om geen digitaal inschrijvingssysteem te hanteren, vermits Het Kompas de enige school is die met ‘kampeerders’ te maken heeft. Dat heeft ook zo zijn voordelen. Met het digitaal inschrijvingssysteem ben je er niet zeker van dat je in de school van jouw keuze terechtkomt. Met het ‘oude’ systeem komt er wat kamperen bij kijken, maar ben je zeker van jouw keuze. Onze plaatsen zijn nu eenmaal beperkt omdat we bewust kiezen voor kleine klasgroepen en onze school valt door haar methodeonderwijs in de smaak. Dat maakt dat de plaatsen gegeerd zijn.”

Of de mensen die er nu nog bijkomen te laat zijn? “Ze komen in ieder geval op een wachtlijst terecht. Vaak vallen er tegen september nog wel mensen weg.” En betekent nu werkelijk ‘opgestaan is plaats vergaan’? “Ik reken erop dat de ouders overeenkomen. Ik kan de leerlingen maar inschrijven vanaf maandag, en dan hou ik natuurlijk rekening met de lijst die zij me geven. Maar hoe die lijst tot stand komt, dat is een zaak van de ouders onderling.”