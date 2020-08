“Oei, dit is niet zoals het hoort!”: Truiense stadsarbeider werkt met mondmasker op... zijn kin Dirk Selis

07 augustus 2020

13u06 0 Sint-Truiden In Sint-Truiden geldt een mondmaskerplicht in de hele binnenstad, maar deze stadsarbeider dacht daar even anders over. Met zijn mechanische straatveger liep hij vrijdag rustig met zijn mondmasker naar beneden over de Truiense Groenmarkt.

Met deze tropische temperaturen is het niet evident om altijd en overal een mondmasker te dragen, en al zeker niet als je moet werken. Een Truiense stadsarbeider die met zijn mechanische straatveger over de Groenmarkt liep, zag er alleszins het nut niet van in. Doorgemoedereerd liep hij met zijn mondmasker naar beneden. Nochtans past zijn baas, burgemeester Veerle Heeren (CD&V) de coronareglementering zeer strikt toe. “Oei, dit is niet zoals het hoort”, reageerde die. “We zullen hem er dan ook over aanspreken.”