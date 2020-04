“Nu bezoekers toelaten in woonzorgcentra is alle inspanningen teniet doen” Woonzorgcentra Triamant en Villa Rosa houden bezoekverbod zelf aan en reageren op versoepelingen Nationale Veiligheidsraad Dirk Selis

15 april 2020

21u08 0 Sint-Truiden De Nationale Veiligheidsraad heeft de huidige coronamaatregelen verlengd tot 3 mei, maar er komen ook versoepelingen. Zo mogen bewoners van woonzorgcentra nu bezoek ontvangen van één vaste persoon. Maar de Truiense woonzorgcentra zijn het daar niet mee eens. Sterker nog: in de vier woon- en leefbuurten van Triamant en Villa Rosa houdt men het bezoekverbod aan tot minstens 3 mei. “Nu bezoekers toelaten in woonzorgcentra is alle inspanningen teniet doen”, klinkt het.

“Deze beslissing van de Veiligheidsraad tot versoepeling is te voorbarig”, zegt de CEO Jo Robrechts van Triamant. “We hebben corona bij het nekvel, maar nu lossen zou te vroeg zijn. Wie geen symptomen vertoont, kan het virus immers nog wel bij zich dragen. Hoe kunnen we de bezoeken bovendien veilig laten verlopen? Er is nu al een tekort aan beschermingsmateriaal. En moet dat dan ook op anderhalve meter? Dat zal bijzonder hard zijn, niet alle bewoners gaan dat snappen en willen graag, begrijpelijk, een warme knuffel. Daarom hebben we beslist om het bezoekverbod in de vier woonzorgcomplexen van Triamant aan te houden minstens tot en met 3 mei.”

Mensenlevens

“Ik begrijp dat de eenzaamheid kan wegen, maar het verlies van een familielid des te meer”, zegt ook voorzitter van het woonzorgcentrum Villa Rosa, Pascy Monette (Open Vld). “Dit gaat over mensenlevens en corona willen we buiten houden. We hebben eerst meer testen nodig. En tracing-technologie. Zodat we onze bijzonder kwetsbare groep ouderen maximaal kunnen beschermen.”