Nieuwe opleiding Drones Business Architect in oktober van start PXL, Provincie Limburg en DronePort maken afspraak met de toekomst Dirk Selis

01 juli 2019

18u22 0 Sint-Truiden Bedrijven en professionals die drones willen inzetten in hun werking kunnen hier binnenkort een opleiding voor volgen bij Hogeschool PXL en DronePort. Het gaat niet om een opleiding tot dronepiloot, maar tot Drones Business Architect. In de opleiding leren bedrijven hoe ze opportuniteiten kunnen omzetten in haalbare toepassingen met aandacht voor luchtvaart- en technologische aspecten. De provincie Limburg en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg zetten hun schouders onder deze opleiding.

“Professionele toepassingen voor drones schieten als paddenstoelen uit de grond”, zegt gedeputeerde Tom Vandeput (CD&V). “Logistieke bedrijven willen ze inzetten om pakjes te leveren, veiligheidsdiensten gebruiken ze om beelden te maken van crisissituaties. Tal van industrieën, sectoren en organisaties zetten vaker drones in om hun eigen processen te ondersteunen. Drones zijn vaak sneller, veiliger en goedkoper dan de klassieke methoden om bijvoorbeeld inspecties, leveringen of andere repetitieve of inefficiënte taken uit te voeren. Veel nieuwe mogelijkheden, maar omdat die vaak complex zijn is er een leemte tussen wat de industrie vraagt en het onderwijs aanbiedt inzake opleidingen. Door die sterke toename aan toepassingen is er een nood aan een degelijke professionele opleiding.Daarop hebben wij aan PXL gevraagd om een postgraduaat voor Drone Business Architect uit te werken.”

Van alle markten thuis

“Midden volgend jaar zal de nieuwe Europese dronewetgeving de vele dronetoepassingen veel makkelijker toelaten dan vandaag in de huidige Belgische wetgeving is voorzien. Deze cursus speelt hierop in en is de ideale voorbereiding voor bedrijven en particulieren,” vertelt Mark Vanlook, CEO van DronePort. Met de nieuwe opleiding leiden Hogeschool PXL en DronePort professionals op die van alle markten thuis zijn. “Wie toepassingen voor drones wil ontwikkelen of uitbouwen moet niet alleen thuis zijn in technologie en programmeren, maar moet ook kennis hebben van wetgeving en van luchtvaartaspecten als navigatie en aerodynamica. Bovendien moet een Drones Business Architect ook over de juiste vaardigheden beschikken om businessopportuniteiten te detecteren en te onderzoeken,” zegt Ben Lambrechts, algemeen directeur van Hogeschool PXL.

Oktober van start

Gedeputeerde Tom Vandeput: “Wij geloven in het potentieel van de drone-busniness. Om het inschrijvingsgeld aanvaardbaar te houden, neemt de provincie Limburg een deel van de kosten van de opleiding op zich. Op die manier bieden wij nieuwe kansen aan Limburgers om zich bij te scholen en mee het economisch verschil te maken.” De opleiding is bedoeld voor professionals met een bachelor- of masterdiploma, en start in oktober 2019. De lessen gaan door bij DronePort in Sint-Truiden.