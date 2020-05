“Nieuwe broeihaard in Sint-Truiden”, zegt viroloog Marc Van Ranst, Sint-Truiden weet van niets en eist duidelijkheid van Sciensano Dirk Selis

24 mei 2020

14u04 796 Sint-Truiden “We zien de voorbije dagen dat Sint-Truiden opnieuw een broeihaard is van het coronavirus”. Dat zegt viroloog Marc Van Ranst. “Ik weet van niets”, zegt burgemeester Veerle Heeren (CD&V).



Door het contactonderzoek en het toenemend aantal testen is het volgens Van Ranst mogelijk om nieuwe broeihaarden van het coronavirus nauwkeuriger in kaart te brengen. “Vaak zie je dan dat er niet één haard is, maar een aantal. Sinds twee dagen merken we bijvoorbeeld in Sint-Truiden dat er opnieuw meer besmettingen opduiken. Dat moet nog nauwkeuriger onderzocht worden. Voorlopig resulteert dat nog niet in meer ziekenhuisopnames. We detecteren nu ook, meer dan vroeger, de lichtere gevallen en dat is goed wanneer je grip wil krijgen op deze epidemie.” Uit cijfers van Sciensano blijkt dat er tot op vandaag 701 besmettingen vastgesteld zijn in Sint-Truiden. “Enkel alleen al op zaterdag 23 mei kwamen er maar liefst 32 nieuwe besmettingen in Sint-Truiden, dat is 1/8ste van wat er in heel België geregistreerd is”, zegt Lydie Denis van Sciensano. “Dat is wel erg veel.”

Niet op de hoogte

“Ik ben hier niet van op de hoogte”, zei de Truiense burgemeester Veerle Heeren (CD&V) bij het bekend geraken van de nieuwe broeihaard. Ook in de triagepost heeft men geen weet van een verhoogde besmetting. “Wij hebben geen weet van een verhoogde opname”, zegt dr. Frederik Ponnet. De voorzitter van de Truiense huisartsen Raf De Keersmaecker staat ook voor een raadsel: “Ik heb nog niets van onze huisartsen hierover vernomen.” Woordvoerder Miet Driesen van het Sint-Trudo Ziekenhuis reageert eveneens verrast: “Wij hebben geen weet van een stijging van het aantal Covid-19-patiënten. Dit komt als een verrassing.”

Onderzoek

Later op de dag beval burgemeester Heeren haar veiligheidscel een onderzoek in te stellen, daarin werden de beschikbare gegevens nagekeken. Hieruit blijkt dat er een afname is van het aantal ziekenhuisopnames. Ook het aantal patiënten dat de Triagepost bezoekt blijft afnemen. Daarom dringen we aan bij de onderzoeksinstelling Sciensano om snel meer duidelijkheid te geven rond de nieuwe cijfers. In eerste instantie hebben we gegevens opgevraagd bij het Sint-Trudo Ziekenhuis. De afgelopen week, van 18 mei tot en met 23 mei, waren er in het Sint-Trudo Ziekenhuis 7 nieuwe opnames. 2 patiënten mochten het ziekenhuis verlaten. In diezelfde periode is 1 patiënt overleden aan Covid-19. In de triagepost waren er de voorbije week 66 consultaties. Ook hier werd geen enkele patiënt doorverwezen naar het ziekenhuis. Ook in de Triagepost is er geen toename van Covid-19 patiënten vastgesteld.

Labo

Het medisch labo LKO-LMC in Sint-Truiden heeft de voorbije twee dagen 100 testen binnengekregen waarvan één COVID-19 positief. Deze testen zijn afkomstig van huisartsen en coördinerende en raadgevende artsen uit woonzorgcentra gevestigd in Sint-Truiden Daarnaast werd telefonisch bevestigd dat alle recente testen van Truiense patiënten, verwerkt door het federale labo, negatief waren. De veiligheidscel van de stad Sint-Truiden heeft namiddag telefonisch contact genomen met de onderzoeksinstelling Sciensano om uitleg en duiding te krijgen van het door hen gelanceerde cijfer van besmettingen op haar grondgebied.

Dringend duidelijkheid

Helaas kon er geen uitleg gegeven worden, daarom dringt de veiligheidscel van de stad Sint-Truiden aan bij de onderzoeksinstelling Sciensano om zo snel mogelijk de oorsprong van het cijfer te specifiëren, zodat indien nodig de gepaste acties kunnen ondernomen worden. Ook de medische discipline van de veiligheidscel, vertegenwoordigd door dokter Lippens van het Sint-Trudo Ziekenhuis en dokter Haenen van de federale overheid rampenplanning en dringende geneeskundige hulpverlening zijn niet geïnformeerd over het cijfer en zijn zelf vragende partij voor meer duiding.

