“Nieuwe broeihaard in Sint-Truiden”, zegt viroloog Marc Van Ranst, maar in Sint-Truiden zelf weten ze van niets Dirk Selis

24 mei 2020

14u04 17 Sint-Truiden “We zien de voorbije dagen dat Sint-Truiden opnieuw een broeihaard is van het coronavirus”. Dat zei viroloog Marc Van Ranst deze middag in het VRT-journaal. “Ik weet van niets”, zegt burgemeester Veerle Heeren (CD&V).

Door het contactonderzoek en het toenemend aantal testen is het volgens Van Ranst mogelijk om nieuwe broeihaarden van het coronavirus nauwkeuriger in kaart te brengen. “Vaak zie je dan dat er niet één haard is, maar een aantal. Sinds twee dagen merken we bijvoorbeeld in Sint-Truiden dat er opnieuw meer besmettingen opduiken. Dat moet nog nauwkeuriger onderzocht worden. Voorlopig resulteert dat nog niet in meer ziekenhuisopnames. We detecteren nu ook, meer dan vroeger, de lichtere gevallen en dat is goed wanneer je grip wil krijgen op deze epidemie.” Uit cijfers van Sciensano blijkt dat er vandaag 701 besmettingen vastgesteld zijn in Sint-Truiden. “Enkel alleen al op zaterdag 23 mei kwamen er maar liefst 32 nieuwe besmettingen in Sint-Truiden, dat is 1/8ste van wat er in heel België geregistreerd is”, zegt Lydie Denis van Sciensano. “Dat is wel erg veel.”

Niet op de hoogte

“Ik ben hier niet van op de hoogte”, zegt de Truiense burgemeester Veerle Heeren (CD&V). Ook in de triagepost heeft men geen weet van een verhoogde besmetting. “Wij hebben geen weet van een verhoogde opname”, zegt dr. Frederik Ponnet. Woordvoerder Miet Driesen van het Sint-Trudo Zieknehuis reageert eveneens verrast: “Wij hebben geen weet van een stijging van het aantal Covid-19-patiënten. Dit komt als een verrassing.”