“Niemand wist hoe Emile te bevrijden”: vader en zus verongelukte Truienaar (23) ijveren voor meer veiligheid op werkvloer Marco Mariotti

31 mei 2019

09u25 0 Sint-Truiden Truienaar Emile Ottenbourgs verongelukte in april bij een werkongeval met een schaarlift. Zijn zus en vader ijveren nu voor meer veiligheid op de werkvloer. “Normaal zou hij een halve minuut gekneld hebben gezeten. Het werden er meer dan vijf, want niemand wist hoe hem te bevrijden”, vertellen ze.

Emile Ottenbourgs (23) was die dag aan het werk bij een vleesverwerkend bedrijf aan de Lichtenberglaan in Sint-Truiden. De twintiger werkte voor een bedrijf gespecialiseerd in koelinstallaties en zou daar enkele herstellingen moeten uitvoeren. “Toen hij met een schaarlift van de ene ruimte naar de andere moest, ging het mis”, vertelt zijn zus Berenice. “Emile werkte er een achttal maanden, en had in maart al eens gebotst toen hij met zo’n schaarlift door een bedrijf reed. Hij was wat onzeker en daardoor extra voorzichtig.”

Camerabeelden

Via camerabeelden heeft de familie kunnen zien wat er zich exact afspeelde. “Je ziet duidelijk dat hij perfect manoeuvreert van hal tot hal. Maar als hij door de zevende poort moet, zie je hem over de balustrade van zijn cabine naar beneden kijken, wellicht om te voorkomen dat hij zoals de vorige keer ergens tegen aan zou botsen. De hoogte van de bewuste poort is 2,50 meter. De hoogte van de balustrade 2,41 meter.”

Emile zat gekneld met zijn hoofd en nek tussen de poort en cabinerand. Na nog geen halve minuut staat een eerste werknemer van het bedrijf aan de schaarlift, maar die krijgt het toestel niet in beweging. Uiteindelijk zal het meer dan vijf minuten duren voor een preventieadviseur die in de buurt is, de noodstop krijgt uitgetrokken en de schaarlift weer in achteruit krijgt gezet.

Onbetaalbaar

De hulpdiensten brengen Emile kritiek naar het ziekenhuis, waar hij na drie dagen overlijdt. “We kunnen er niet bij dat Emile daar alleen heeft moeten werken met een schaarlift waar je eigenlijk een héél beperkte basisopleiding over krijgt", vertelt zijn vader Stefaan.

“Op een parking leer je dan vooruit, achteruit rijden, en that’s it. Maar die mannen werken vooral binnen. Bij grote bedrijven zie je hoe er vaak met twee personen wordt gewerkt bij zulke machines. Iemand onderaan om alles in de gaten te houden, terwijl de ander op hoogte zijn werk doet. Ik begrijp dat dat voor kleine kmo’s onbetaalbaar is, want het werk op zich is alleen perfect te doen.”

Sensoren

Volgens Stefaan en Berenice heb je op de Amerikaanse markt gelijkaardige schaarliften met een beveiliging. Indien er bovenop druk ontstaat, zakt het toestel naar beneden. “Er zijn sensoren, andere mogelijkheden, noem maar op. De automobielindustrie investeert in de zotste snufjes, maar hier lopen we nog achter. Vanuit de overheid zou er een minder wollige wet moeten komen die de richtlijnen duidelijker maakt, én vooral betaalbaar voor alle bedrijven. Een dagcursus van 360 euro, élk mensenleven is dat waard.”

Verkeersdoden

Jaarlijks sterven er tachtig arbeiders op de werkvloer in ons land. En elke dag hebben evenveel mensen een arbeidsongeval. “Maar de mentaliteit is nog te laks. We hebben gelukkig wel héél veel campagnes omtrent verkeersdoden, maar over de tachtig doden op de werkvloer hoor je bitter weinig.”

19 juli organiseert Jump And Bass een evenement voor Emile. Hij zat mee in de oprichting van het danceconcept. “Emile Memorial Rave heet het, en wordt georganiseerd door zijn beste vrienden. Het zal plaatsvinden in Diest.”