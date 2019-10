“Mijn broer heeft het toch maar geflikt hè”: Wouter Mignolet volgde Real Madrid-Club Brugge op het grote scherm in zijn Truiense koffiebar Dirk Selis

01 oktober 2019

21u10 10 Sint-Truiden Terwijl Simon Mignolet met Club Brugge net niet stuntte in het Estadio Santiago Bernabéu tegen Real Madrid, zette broer Wouter zich schrap achter de toog van zijn Koffiebar Twenty Two op het Truiense Heilig Hartplein. Daar zond hij de wedstrijd integraal uit op het grote scherm voor de spelers van de Truiense voetbalclub Sporting Aalst.

“Hij heeft het toch maar geflikt hè. Net niet! Ik weet het, maar toch”, zegt een contente Wouter Mignolet van achter zijn tapkraan over de prestatie van zijn broer en de andere spelers van Club Brugge tegen het grote Real Madrid. “We zenden alle wedstrijden van Club Brugge uit op het grote scherm hier in onze zaak Twenty Two Coffee. Overdag serveren vooral veel koffies, maar zoals je ziet, hebben we hier ook een heuse tapkraan. Vanavond zakten zo’n dertig jongens van Sporting Aalst af om er de wedstrijd samen te komen volgen. Sporting Aalst (Aalst is een deelgemeente van Sint-Truiden red.) is de club waar zowel Simon als ik begonnen te voetballen en die we vandaag ook steunen”, vertelt Wouter Mignolet. Midden in Kanarieland een horecazaak die Club Brugge steunt? “De Truienaren weten dat onze zaak Simon steunt en volgt. Dus ik heb nog niets negatief gehoord. Maar wat ik ga doen wanneer STVV-Club Brugge doorgaat? Dat is nog een paar ander mouwen. Daar moeten Simon en ik nog eens goed over nadenken”, vertelt Wouter Mignolet.

88?

“Neen we gaan de zaak niet veranderen in Eighty-eight Coffee. (88 is het nieuwe rugnummer van Simon red.). Ik zou nogal een stock van tassen en menukaarten hebben liggen zeg. Tja, rugnummer 22 was bezet toen Simon bij Brugge tekende en hij heeft daar dan ook geen zaak van gemaakt. Wie weet speelt Simon later nog eens met het rugnummer 22 en is de zaak weer opgelost”, lacht Wouter Mignolet. “Maar vanavond was het toch fenomenaal. Ik ben echt content voor mijn broer.”