“Middeleeuwse toestanden”: Buurt zit op tandvlees na aanhoudende overlast Eisbear Dirk Selis

27 december 2019

12u58 0 Sint-Truiden “De burgemeester investeert blijkbaar overal in rioleringen behalve aan het Minderbroedersplein,, daar keren we met de Eisbear terug naar de middeleeuwen”, vertelt Luc Vanswijgenhoven. De buurtbewoners zijn de wanhoop nabij. Het stadsbestuur belooft beterschap. “Wegens het bouwverlof kon dit spijtig genoeg niet eerder”, reageert schepen van Evenementen Jos Pierard (Open Vld)

“Nu al vier weken houdt het lawaai van de Oostenrijkse skihut Eisbear ons uit onze slaap met muziek tussen de 40 en 57 decibel in de slaapkamers van de bewoners van het Minderbroedersplein”, steekt Luc Vanswijgenhoven van wal. “We hebben ons gewapend met slaappillen en oordopjes, maar we trillen letterlijk nog steeds uit ons bed. We hielden ons vast aan de belofte van de stad dat er beterschap zou komen, maar ondertussen wachten we al drie weken op de bijkomende dakisolatie. Reken daar dan nog eens het dronken gelal en de hurkende dames die ons plein als toilet gebruiken bij, dan weet je het wel hé. Ondertussen is onze riolering trouwens terug naar de middeleeuwen geflitst. De uitwerpselen drijven welig in de goot. We hebben dat gemeld, maar blijkbaar wil men daar niets aan doen. Ondertussen kondigt de burgemeester fier aan iets aan de riolering in de stad te willen doen. Maar hier blijkbaar niet. Wij verstaan dat niet meer.”

Geschrokken

“Wij waren ook geschrokken van deze open riool”, reageert schepen van Evenementen Jos Pierard (Open Vld). "Wij hebben onmiddellijk contact genomen met de uitbater. Die heeft mij verzekerd dat dit vandaag nog opgeruimd wordt. Op 2 januari wordt het dak van de Eisbear afgenomen en wordt er geisoleerd tegen het overmatig geluid. Wegens bouwverlof kon dit spijtig genoeg niet eerder. Wij volgen de situatie nauwgezet op.”