“Met alle Chinezen,maar niet met den dezen”: Einzelganger Filip Kevers trekt al voor de achtste keer alleen de ‘Verloure Moandag’-stoet in Dirk Selis

24 februari 2020

15u38 2 Sint-Truiden Maandag trok de 75ste Verloure Moondagstoet door de straten van Sint-Truiden. In tegenstelling tot de optocht in Aalst bespeur je in Sint-Truiden nauwelijks satire. Gelukkig is er onze sportjournalist Filip Kevers nog, die er als einzelganger voor de achtste keer op uitrok. Wij spraken hem net voor het vertrek van de stoet.

“Ik ga voor de achtste keer mee als einzelganger”, vertelt HLN-sportjournalist Filip Kevers die zich samen met zijn schoonzoon Geert tussen de 51 carnavalwagens begaf. “Carnaval draait om satire, iets wat in Sint-Truiden nauwelijks aan bod komt. Daar probeer ik verandering in te brengen. Mijn grote voorbeeld is wijlen Walter Lemoine, die elk jaar alleen in de stoet meeging. Dit jaar gaat mijn bijdrage over het Corona-virus. Ik zal persoonlijk monddoekjes en Corona- pils uitdelen op eretribune en bij café Tim. “Ik heb mijn schoonzoon Geert meegenomen, zo heb ik al meteen opvolging hè”, lacht Kevers.

Orde van de Poetwannese

“Volgend seizoen start ik met de ‘Orde van de Poetwannese’ die alleen op ‘Verloare Moondag’ boven water zullen komen. We houden dan een defilé van elf einzelgangers die actuele thema’s zullen aankaarten. Voor de uitwerking ervan krijg ik zelfs hulp van een wagenbouwer-technicus uit Aalst en enkele vaklui uit onze stad. Maar nu, moet je mij excuseren want de stoet gaat vertrekken.” En weg was hij in het feestgedruis