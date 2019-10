“Maar ik heb al mijn haar nog”: Wanneer je op je 45ste naar jouw klasreünie gaat. Dirk Selis

01 oktober 2019

12u05 1 Sint-Truiden “Klasreünie, klasreünie”, lichtte mijn I-phone van de week op. Ik had hem net niet laten vallen. De retorica van 1992 kwam afgelopen weekend in ‘De Gebrande Winning’ na meer dan een kwarteeuw opnieuw samen. De achttienjarigen van toen, waren nu midveertigers. Tijd voor een realitycheck.

“Je gaat toch gaan hè?”, vraagt mijn vriendin mij nadrukkelijk terwijl ik nog een laatste lepeltje crème brûlée naar binnen speel. “Och ja die reünie, ik was het al bijna vergeten, ik denk het wel”, antwoord ik zo achteloos mogelijk. Ik weet donders goed dat dit weekend mijn reünie van mijn retorica doorgaat. Het leven gaat door en je moet vooruitzien, maar wat lijkt het me toch leuk om iedereen terug te zien en samen wat te verdrinken in nostalgie. Maar aan de andere kant, ook wel een realitycheck van jewelste. Die kilo’s erbij, die hobbelige status van mijn burgerlijke stand. Ok, ik spreek met mezelf af dat wie mij erover aanspreekt, meteen een oneliner ‘Maar ik heb al mijn haar nog’ krijgt terug gecounterd.

Enkeltje naar 1992

Daar ga ik dan door de Plankstraat, richting speelplaats van het College. Wat houterig, ga ik over tot het schudden van wat handen en hier en daar een kus. “Maar ik heb al mijn haar nog”, hoor ik mezelf zeggen tegen mijn oud-leerkracht Economie die me wijst op mijn ietwat bourgondische status. Lap, dat begint hier al goed, na vijf minuten moet ik mij al bedienen van mijn oneliner. Maar dan laat ik het los en geef mij over aan een enkeltje richting het jaar 1992. Bill Clinton versloeg George H.W. Bush in de presidentsverkiezingen in de VS. Miguel Indurain won de 79ste editie van de Ronde van Frankrijk. In Italië werd rechter Giovanni Falcone met een bom vermoord door de maffia. Euro Disney (nu Disneyland Paris) in Marne-la-Vallée, Frankrijk opende zijn deuren en volgens Snap was Rhythm a dancer. Maar vooral geen Whats App en Facebook, en dat krijg ik mijn dochters maar niet uitgelegd, geen GSM’s. Kleingeld op zak moeten hebben als je wil telefoneren Wachten tot je rolletjes ontwikkeld waren om je vakantiekiekjes te kunnen bekijken. Het is pas halfweg de jaren 90 dat de gsm echt populair wordt. Wij spraken op goed geluk af in ‘The Pub’ op de Truiense Grote Markt (Nu een Groentewinkel van Pipo red.), schreven elkaar brieven en dreven onze ouders tot wanhoop door de vaste telefoonlijnen te kapen.Het leven leek eenvoudiger en zorgeloos.

Op de tonen van Nirvana

Naar mate de avond vordert, dikken de straffe verhalen aan en valt de gereserveerdheid weg. De minzame apothekeres springt ongedwongen in de kleine fuifzaal van De Gebrande Winning op de tonen van Nirvana in het rond, terwijl de anesthesist samen met de Delhaize-uitbater een stevige duel luchtgitaar uitvecht. Maar om twee uur ‘s ochtends is het terug tijd voor iedereen om naar 2019 te keren. “Hoe is het geweest, schat? “ vraagt mijn vriendin nieuwsgierig. “Wel laten we zeggen dat ik al mijn haar nog heb”, antwoord ik, hopelijk, gevat.