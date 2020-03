#Lente in uw kot: siertelers schenken bloemen aan rusthuisbewoners Dirk Selis

17 maart 2020

13u09 0 Sint-Truiden Zowel rusthuisbewoners als siertelers krijgen momenteel zeer zware klappen door de coronacrisis. Als teken van solidariteit schonken vandaag lokale siertelers lentebloemen aan de bewoners van woonzorgcentra wzc Sint-Jozef in Bilzen en Villa Rosa in Sint-Truiden. Onder het motto #lenteinuwkot willen de siertelers zo een geurig boeketje, bloemetje of plantje van hoop en vreugde geven aan een grote groep ouderen die door corona afgesloten zijn van bezoekers.

Met de komst van de lente kent de sierteelt normaal een piekseizoen, maar dit valt nu helemaal stil. Vlaamse siertelers ondervinden zware hinder door het coronavirus. Als gevolg van de verspreiding van het virus in Europa, stortte de import en export van sierteelt in. De verplichte sluiting van bloemenwinkels in het weekend – weekendverkoop die normaal goed is voor 65% van de verkoop - komt daar bovenop. Siertelers verkopen normaal 40% van hun omzet tussen 15 maart en Moederdag, daar waar de totale omzet normaal 590 miljoen euro/jaar bedraagt. “De coronamaatregelen zijn absoluut noodzakelijk om de gezondheid van ons allen te beschermen, maar dit neemt niet weg dat de impact ervan op sommige groepen en sectoren zoals de sierteelt enorm zwaar weegt, zegt sierteler Leon Peters. “De prijs voor sommige teelten en bloemen is ronduit dramatisch gedaald en surplus producten moeten vernietigd worden.”

Het initiatief van de telers werd alvast gesmaakt bij, onder anderen, de bewoners van Sint-Jozef in Bilzen. Eén van die bewoners liep ook even langs tijdens de levering. “Zijn die voor ons”, reageerde hij blij. “Nou, dat is een mooi gebaar. Al moet ik hier wel even op afstand blijven staan, natuurlijk. En dat doet me wel een beetje pijn.”

#lenteinuwkot

“Het is een eenvoudig gebaar, maar belangrijk om het gevoel van isolement en angst door corona te verzachten - zeker voor extra kwetsbare groepen zoals onze ouderen”, vertelt ook de Truiense Thomas Hahn van ‘De Bloemenhal’ die meer dan vierduizend tulpen bij Woonzorgcentra Villa Rosa en Den Akker in Sint-Truiden afzette. “De handel van onze producten verloopt nu plots zeer moeilijk. Jammer genoeg kunnen we onze plantjes niet bewaren tot na de crisis. Omdat het nog zo pijnlijk is om de planten die we met zoveel zorg geteeld hebben te moeten vernietigen, bedachten we het initiatief om ze tot bij de mensen te brengen die nu eenzaam zijn en hen letterlijk op te fleuren met een bloemetje in huis.”

De levering van de bloemen gebeurde uiteraard volgens de regels van de kunst. Om geen besmettingsgevaar te veroorzaken werden de bloemen niet in, maar buiten aan de rusthuizen geleverd.