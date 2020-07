‘Kõzjei in de kottei’ brengt deze zomer elk weekend buren samen Dirk Selis

12 juli 2020

11u13 2 Sint-Truiden Door de coronacrisis zijn alle grote evenementen in de zomermaanden afgelast. Om haar inwoners deze zomer toch een uniek vakantiegevoel te bezorgen lanceert de stad Sint-Truiden ‘Kõzjei in de kottei’. Elke zaterdag en zondag in juli en augustus worden op drie verschillende locaties activiteiten voor jong en oud in buurtverband georganiseerd. Dit weekend was het de beurt aan de Truiense deelgemeente Aalst.

Tijdens ‘Kõzjei in de kottei’, wat Truiens dialect is voor 'Vakantie in jouw buurt’, worden drie buurten getrakteerd op een avond boordevol activiteiten. De avond start telkens om 17 uur met een toeristische wandeling in de buurt onder leiding van een ervaren gids. In buurten met veel gezinnen wordt hier ook een zoektocht aan gekoppeld. Vanaf 18 uur tot 22 uur kan de buurt genieten van een gevarieerd programma met voor elk wat wils: muzikale optredens, sportieve activiteiten met de sportkaravaan, hilarische comedy, leuke workshops,…

“Wegens de veiligheidsmaatregelen is het aantal toegelaten personen per locatie beperkt”, legt burgemeester Veerle Heeren (CD&V) uit. “Inschrijven is niet verplicht, maar wel aangeraden zodat je zeker bent van je plaats. Twee weken voor Kõzjei in de kottei in jouw buurt plaatsvindt, ontvang je een flyer met het volledige programma en uurrooster. Je hoeft dus niet ver te gaan voor een leuke en gezellig zomeravond.”